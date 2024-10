Werbung

Arctic erweitert sein Lüftersortiment für Server und Workstations. Neben den bestehenden 40 mm und 80 mm großen Modellen sind nun auch zwei 120-mm-Varianten mit unterschiedlichen Drehzahlbereichen erhältlich. Die S12038 wollen dabei eine gute Kombination aus Kühlleistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz bieten.

Die Bedeutung der Energieeffizienz in Rechenzentren wächst weltweit und rückt verstärkt in den Fokus der Gesetzgeber. Seit diesem Jahr müssen Betreiber ihren Energieverbrauch veröffentlichen. Zukünftig werden auch Richtlinien für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz erwartet. Der Einsatz der S12038 Serverlüfter soll dabei helfen, den Energieverbrauch zu senken. Diese Ersparnis soll durch Motoroptimierung realisiert werden. So will der S12038-8K bei gleicher Leistung 22 % weniger Energie als am Markt übliche Lüftermodelle verbrauchen.

Erhältlich sind die neuen 120 mm Lüfter in zwei Ausführungen: die 4K-Variante mit 600 bis 4.000 rpm und die 8K-Variante mit 800 bis 8.000 rpm - wahlweise PWM- oder spannungsgesteuert. So ist es möglich, die Lüfter an die spezifischen Anforderungen verschiedener Server- und Workstation-Setups anzupassen. Mit ihrem hohen statischen Druck (bis zu 37 mmH2O) und starken Luftstrom (bis zu 220 cfm / 370 m³/h) wollen die neuen Lüfter optimale Allrounder darstellen und sich sowohl als Radiator- als auch als Rack-Lüfter für Servergehäuse ab 3HE/3U eignen.

Ausgestattet mit Doppelkugellagern sollen die S12038 eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit garantieren. Das soll den S12038 unter anderem zu einer idealen Wahl für den 24/7-Betrieb in Rechenzentren und Serverräumen machen.

Die neuen 120 mm Serverlüfter sind ab sofort im Arctic Webshop sowie bei ausgewählten Partnern zu folgenden Preisen erhältlich: