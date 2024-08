Werbung

Phanteks hat mit der Polar-ST-Serie sein Sortiment an CPU-Kühlern vergrößert. Die neue Luftkühler-Serie will dabei mit einer Kombination aus hochwertigen Materialien an den entscheidenden Stellen und einem fairen Preis überzeugen.

Die beiden neuen Modelle ST4 und ST5 (wir haben erstmalig kürzer im Juli über sie berichtet) verwenden Kupfer-Heatpipes und sind mit einem M25-Lüfter ausgestattet. Die Heatpipes haben direkten Kontakt mit dem CPU-Heatspreader und leiten die Abwärme leistungsstarker Prozessoren so unmittelbar in den Kühlkörper. Die Aluminium-Lamellen geben die Hitze dann effektiv an die Umgebung ab.

Das Fördervolumen des 120 mm großen M25-Lüfters (bis zu 2.000 U/min) beträgt laut Angaben des Herstellers 84,26 m³/h, der statische Druck erreicht bis zu 2,67 mmH2O. Trotz dieser Leistung soll der Lüfter mit 35,7 dB(A) angenehm leise bleiben.

Die Modelle ST4 und ST5 unterscheiden sich durch eine zusätzliche Heatpipe und eine Abdeckung auf dem Kühlkörper voneinander. Der Polaris ST4 ist im Silberton des Materials gehalten, der ST5 besticht mit mattschwarzer Beschichtung.

Die Kühler der Polaris ST Serie sind mit Prozessoren von Intel und AMD kompatibel und für bis zu 235 W TDP geeignet. Kompatibel ist die Polar-ST-Serie mit den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200 sowie 115x und AMD AM4 und AM5. Die Montage erfolgt mithilfe des mitgelieferten Zubehörs. Ebenfalls dabei ist ein D-RGB-Mainboard-Adapter für eine anpassbare D-RGB-Beleuchtung.

Die Phanteks Polar-ST-CPU-Kühler ST4 und ST5 sind ab sofort vorbestellbar und ab Ende August lieferbar. Der ST4 kostet 24,90 Euro, der ST5 29,90 Euro.