Werbung

Arctic hat seinem Lüftersortiment mit dem P8 Slim PWM PST ein neues Modell hinzugefügt. Dort, wo es auf jeden Millimeter ankommt, soll der neue Lüfter kompakte Kühlung in ultraflachem Format bieten.

Mit einer Höhe von 15 mm kann der P8 Slim PWM PST selbst in engen PC-Builds Platz finden. Im Vergleich zu 25-mm-Standardmodellen ermöglicht er so einen platzsparenden Einbau und eignet sich speziell für kleine Gehäuse und den gesamten Bereich der Small-Form-Factor-(SFF)-Geräte.

Trotz seiner geringen Abmessungen will der P8 Slim PWM PST einen starken Luftstrom liefern und hohen statischen Druck mit maximalen 3.000 U/min aufbauen können. Die PWM-Steuerung (300 bis 3.000 U/min) will einen leisen Betrieb bei gleichzeitig optimaler Kühlleistung gewährleisten. Über einen zusätzlichen Anschluss lassen sich weitere Lüfter für eine abgestimmte Performance in Reihe schalten.

Mit der neuen 80-mm-Variante erweitert Arctic seine Slim-Gehäuselüfterserie, zu der bereits die Modelle P12 Slim PWM PST und P14 Slim PWM PST gehören.

Der neue P8 Slim PWM PST ist ab sofort zu einem Preis von 7,99 Euro (UVP: 9,99 Euro) bei Amazon, eBay sowie im Arctic-Webshop erhältlich.