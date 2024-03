Werbung

Noctua erweitert seine chromax.black-Produktreihe um eine neue, schwarze Version des NH-D12L CPU-Kühlers. Das bewährte Rezept der Standardversion bleibt bei der neuen chromax.black-Variante dabei unverändert.

So ist auch der NH-D12L chromax.black ein Low-Profile-Kühler der 120-mm-Klasse, der durch eine Kombination von Kühlleistung und hoher Gehäusekompatibilität bestechen will. Die schwarze Einfärbung bezieht bei dem neuen Kühler dabei alle Teile mit ein. Mit dem schwarz beschichteten Kühlkörper, dem schwarzen Lüfter inklusive schwarzer Anti-Vibrations-Pads, schwarzen Lüfterklammern und schwarzen Montageteilen ist der Kühler buchstäblich von Kopf bis Fuß schwarz. Die Kühlleistung soll davon laut Noctua indes nicht tangiert werden. Durch Optimierungen der Beschichtung und des Produktionsprozesses soll das chromax.black-Modell zudem die gleiche Kühlleistung wie das reguläre Modell ohne Beschichtung anbieten können.

Mit einer Höhe von 145 mm soll der NH-D12L chromax.black in zahlreichen 4HE Systemen sowie schmalen Tower-Gehäusen Platz finden, die eigentlich auf Lösungen mit 92 mm-Lüfter beschränkt sind. Durch sein Dual-Tower-Design mit fünf Heatpipes und den 120 mm-Lüfter NF-A12x25r will der Kühler dabei ein Leistungsniveau erreichen können, das sogar viele 120 mm-Modelle mit voller Bauhöhe hinter sich lassen soll. Aufgrund seiner Einzellüfter-Konfiguration und der asymmetrischen Konstruktion ragt der NH-D12L auf AMD AM5/AM4 und Intel LGA1851/1700/1200 zudem nicht über die Speicher-Slots und will so eine maximale RAM-Kompatibilität bieten. Der neue CPU-Kühler setzt seinerseits auf das etablierte SecuFirm2-Montagesystem. Mit dabei ist zudem Noctuas eigene NT-H1 Wärmeleitpaste und sechs Jahre Herstellergarantie.

Die unverbindliche Preisempfehlung des NH-D12L chromax.black liegt bei 109,90 Euro. Der Kühler ist ab sofort über Noctuas offizielle Amazon-Stores verfügbar. Weitere Vertriebspartner werden aktuell ebenfalls beliefert.