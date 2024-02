Werbung

Lamptrons neuer Towerkühler ST060 will nicht nur durch eine hohe Kühlleistung auffallen. Zu diesem Zweck zieht sich über die gesamte Oberseite des Kühlers noch ein 6 Zoll großes Display. Diese technische Spielerei ist auffällig, hat allerdings auch seinen Preis.

Der Lamptron ST060 CPU-Kühler kann durch seine sechs Heatpipes (6 mm Durchmesser) zunächst mal eine relativ hohe Kühlleistung vorweisen. Der Hersteller gibt an dieser Stelle 260 W TDP an, womit der Kühler auch noch Reserven für übertaktete CPUs hat. Er misst 153 × 152 × 120 mm (B x H x T) und soll sich trotz seiner Größe auch bei einem bereits installiertem Mainboard montieren lassen. Begleitet wird der Doppelturm-Kühler von zwei 120 mm PWM-RGB-Lüftern (maximal 1.500 Umdrehungen pro Minute) die einen laufruhigen Betrieb und eine lange Haltbarkeit vorweisen sollen.

Die Lamellenfläche des Kühlers ist durch das Doppelturm-Design an sich schon groß genug. Unterstützt werden soll dies aber noch durch die wellenförmig gebogen Lamellen, welche zugleich die Lautstärkeentwicklung und auch die Kühlleistung weiter verbessern wollen. Er setzt dabei auf eine Materialkombination aus Kupfer, Aluminium und Kunststoff und kommt so in einem komplett schwarzen Look daher.

Highlight des Kühlers ist sein integriertes Display, mit dem der ST060 direkt auffällt. Es befindet sich an der Oberseite des Kühlers und kann damit stets im Blick behalten werden. Mit ihm lassen sich Daten des PCs, wie beispielsweise Temperaturen, anzeigen und überwachen. Daneben können auf dem 6 Zoll Display sogar Videos abgespielt werden.

Der Lamptron ST060 weist dazu eine hohe Kompatibilität auf und passt auf die Sockel Intel LGA 1366, 1200, 115X, 1700, 2011 und AMD AM5, AM4.

Allerdings hat das ungewöhnliche Feature mit dem Display auch seinen Preis. So müssen für den Lamptron ST060 CPU-Kühler 299,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Er ist ab sofort zum Beispiel bei Caseking verfügbar.