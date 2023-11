Werbung

Seasonic hat mit den MagFlow neue Lüfter vorgestellt, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen sollen. Besonders macht die Seasonic MagFlow die magnetische Pin-to-Pin-Verbindungen, um benachbarte Lüfter nahtlos miteinander verbinden zu können, womit letztlich nur ein Strom- und Signalkabel an einen Lüfter-Cluster angeschlossen werden muss. Diese Methode der Installation der Lüfter will den Systemaufbau zusätzlich vereinfachen und Durcheinander minimieren.

Durch die direkte Verbindung der Lüfter durch Magnete und der reduzierten Anzahl an benötigten Kabeln, verbessert sich zudem das ästhetische Gesamtbild des PC-Builds. Ein weiterer Vorteil des Daisy-Chaining mehrerer Lüfter ist, dass sie während des Bauprozesses stabil zusammenhalten und so weniger Schrauben zur sicheren Befestigung am Gehäuse benötigten.

Der neue MagFlow-Lüfter besteht laut Hersteller aus langlebigen Materialien, gespickt mit feinen ästhetischen Details. Die hydrodynamischen Lager sollen einen leisen wie effizienten Betrieb sicherstellen. Die daraus resultierenden geringeren Vibrationen sollen dabei das Durchbiegen der Flügel reduzieren und damit eine lange Lebenserwartung der Lüfter sicherstellen. Das 9-Blatt-Design des Liquid Crystal Polymer (LCP)-Lüfters soll die Rotationsstabilität weiter verbessern, um so den Luftstrom maximieren zu können, die Effizienz der MagFlow zu erhöhen und die Geräuschentwicklung weitgehend zu reduzieren.

Optisch gesellen sich die umfangreichen Beleuchtungsfunktionen des ARGB-Systems zu den Lüftern hinzu. Die MagFlow verfügen dazu über zwei separate Beleuchtungsringe, die mit 26 unabhängigen Lichtpunkten versehen wurden, um so den gesamten Lüfter attraktiv in Szene setzen zu können.

Preislich werden die Lüfter wie folgt aufgestellt:

MagFlow 120 ARGB 1-Fan Kit: 33,90 Euro

MagFlow 120 ARGB 3-Fan Kit: 99,90 Euro

Die neuen Seasonic MagFlow Fans sollen im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen.