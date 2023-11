Werbung

Lian Li hat seine noch recht jungen UNI FAN SL V2-Lüfter in einer Reverse-Variante neu aufgelegt. Die SL V2 Reverse Blade erlauben so eine Verwendung als Ansauglüfter, ohne sichtbares Haltekreuz. Damit wollen die neuen UNI FAN SL V2 Reverse-Lüfter eine Kombination aus Kühlleistung und saubere Ästhetik anbieten.

Die Ansauglüfter in der Reverse Blade Variante ermöglichen eine gemeinsame Nutzung mit den bereits erschienenen UNI FAN SL120 V2 Lüftern im einheitlichen Look. Mit den Reverse Blade Lüftern kann ein Luftstrom in die umgekehrte Richtung erzeugt werden. Dabei präsentiert der Lüfter die schicke Seite statt wie üblich die Rückseite mit dem Haltekreuz. Dieses befindet sich auf der verdeckten Seite in Richtung Gehäuse.

Das bereits bekannte Daisy-Chain Stecksystem kommt auch bei den UNI FAN SL V2 Reverse Blade zum Einsatz. Es wurde so konzipiert, dass der Stecker entfernt werden kann, um mögliche Kollisionen mit Anschlüssen am Radiator verhindern zu können. Gleichzeitig soll das für einen aufgeräumten Look sorgen. Der Anschluss für das Kabelmodul wurde entfernt, es kann jetzt stattdessen direkt am Lüfter angeschlossen werden. Die vormals getrennten Kabel für Strom und ARGB-Signal wurden zu einem 7-Pin-Kabel zusammengelegt das an den beiliegenden UNI HUB-Controller angeschlossen werden kann. Es können so jeweils zwei Cluster aus drei Lüftern, also insgesamt sechs Lüfter an einen einzelnen der vier Ports des UNI HUB-Controllers gesteckt werden. Der HUB wird über SATA selbstständig mit Strom versorgt, es besteht also auch bei extravaganten Lüfter-Konfigurationen von bis zu sechzehn Lüftern kein Risiko, die Mainboard-Anschlüsse zu überfordern.

Das hydrodynamische Gleitlager will Lian Li nochmals verbessert haben. Dieses soll nun bei geringer Reibungswiderstand höhere Drehzahlen bei gleicher Leistungsaufnahme erlauben und dabei mit maximal 32 dB(A) sehr leise bleiben. Das Ergebnis dieser Optimierung ist ein gestiegener Luftdurchsatz. Die SL 120 V2 Reverse Blade schaffen laut Unternehmensangaben 111,12 m³/h max. Fördervolumen und max. 2,19 mmH2O statischen Druck.

Die Lian Li UNI FAN SL120 V2 Reverse Blade sind ab sofort in Schwarz und Weiß für 26,90 Euro das Stück erhältlich.