Werbung

Arctic hat mit dem Freezer 4U-M einen neuen Kühler veröffentlicht, der speziell für die Verwendung in Servern konzipiert wurde.

Der Freezer 4U-M stellt insgesamt einen multikompatiblen Serverkühler für 4U-Server-Racks dar und ist zudem der offizielle Nachfolger des etablierten Freezer 4U SP3. Der Kühler will durch seine vielseitigen Eigenschaften punkten, darunter das Push-Pull Lüfter-Setup, eine große Kontaktfläche und ein verbessertes Montagesystem. Aufgrund seiner Kompatibilität mit Intels LGA4189 und LGA4677 sowie AMDs SP6, sTR5, SP3, TR4, sTRX4 und sWRX8 Sockel, kann der Kühler eine breite Palette von Intel- und AMD-Serverprozessoren bedienen.

Die Installationshöhe des Freezer 4U-M beträgt laut Arctic 145 mm. Damit passt er sowohl in herkömmliche 4U-Serverschränke als auch in die meisten 4HE-Gehäuse für Endverbraucher. Mit 53 mm RAM-Freiheit will der Kühler zudem die Nutzung von Speichermodulen mit größeren Heatsinks ermöglichen. Der so mögliche Freiraum will einer effizienten Luftzirkulation zuträglich sein und zudem die Kompatibilität mit einer Vielzahl von RAM-Varianten gewährleisten.

Die Abmessungen von 156 x 124 mm unterstreichen das kompakte Design des Kühlers. Dies qualifiziert ihn auch für den Einsatz auf Dual-Sockel-Motherboards. Um bei Bedarf die Luftstromrichtung anzupassen, können die Lüfter einfach getauscht werden. Die Lüfter des Freezer 4U-M besitzen Doppel-Kugellager, die einen 24/7-Dauerbetrieb ohne Abstriche in der Leistungsfähigkeit ermöglichen sollen. Der Lagertyp soll wesentlich widerstandsfähiger gegen Verunreinigungen und Verschleiß durch hohe Temperaturen sein, als gewöhnliche oder hydrodynamische Gleitlager. Laut Hersteller eignet sich der Freezer 4U-M auch für die Kühlung von sehr leistungsstarken Prozessoren. Arctic gesteht dem Kühler zu, selbst mit einer TDP von bis zu 350 Watt fertig werden zu können.

Der neue Freezer 4U-M ist ab sofort im Arctic Webshop und in weiteren Online-Shops zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 64,99 Euro zu haben.