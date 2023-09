In die D30-Lüfterserie ziehen 140-mm-Modelle ein

Phanteks erweitert heute sein D30-Lüftersortiment um die größeren 140-mm-Lüfter D30-140. Mit diesen neuen Lüftern will Phanteks die Leistung und Ästhetik der D30-Lüfterserie fortführen und weiterentwickeln, um damit den Ansprüchen von PC-Enthusiasten gerecht werden zu können.

Die neuen 140-mm-D30-Lüfter bieten eine ganz ähnliche Eigenschaft an, wie die kleineren Pendants. Dazu gehört etwa die Integration einer D-RGB-Beleuchtung, die sich nahtlos über den Rahmen und die Flügel des Lüfters erstreckt. Zum Markenzeichen der D30-Lüfter gehört ebenso die Fähigkeit mehrerer Lüftern einfach miteinander verbinden zu können. Phanteks hat hierzu Brückenstecker und Schraubabdeckplatten entwickelt, die es ermöglichen, mehrere D30-Lüfter nahtlos zusammenfügen zu können. Diese praktikable Lösung kann so ein potentielles Kabelgewirr verhindern und verwandelt gleichzeitig mehrere Lüfter in eine optisch homogene Einheit.

Zusätzlich kann wie bei den 120-mm-Modellen bei den D30-140-Lüftern zwischen Lüftern mit regulärem und umgekehrtem Luftstrom gewählt werden. Den Benutzern steht damit die Möglichkeit offen, ihre Kühlkonfiguration individuell gestalten können. Verbessert durch einen robusten 30-mm-Rahmen und aerodynamischen Lüfterblättern, die von Phanteks' T30-Design inspiriert wurden, sollen sich die Lüfter auch in anspruchsvollen Szenarien – wie beim Einsatz auf Radiatoren oder Mesh-Filtern – beweisen und einen konstant guten Luftdruck für optimale Temperaturen liefern können. In Kombination mit der kommenden Glacier One 420D30 und dem NV9 soll der D30-140 Lüfter eine überzeugende Mischung aus Funktionalität und Stil darstellen.

