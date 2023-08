Werbung

Phanteks Glacier-One-D30-AIO-Wasserkühlung hat den Markt erreicht. Die neue All-In-One-Kühlung will durch eine Kombination aus Optik, guter Kühlperformance und weiteren Features punkten.

Kennzeichnend für die neue Wasserkühlung ist die Verwendung von Phanteks neuen D30-Lüftern. Die 30 mm starken und 120 mm großen D30-Lüfter sollen neben einem ordentlichen Airflow für eine homogene Optik sorgen. Zum Einsatz kommen bei den Lüftern hydrodynamische PWM-Motoren und aerodynamische Lüfterblätter. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre Daisy-Chaining-Fähigkeiten aus. Bis zu vier Lüfter lassen sich so zusammenstecken und mit einem einzelnen Kabel an das Mainboard, für PWM- und ARGB-Signale, anschließen.

Neben den ARGB-Lüftern sollen LED-Streifen auf dem Pumpendeckel das optische Erscheinungsbild abrunden. Der mit DRGB-Streifen dekorierte Kühlerdeckel kann dabei zusammen mit den Lüftern gesteuert werden.

Unter dem Deckel verbirgt sich eine Pumpe, die selbst bei geringen Drehzahlen noch eine gute Kühlleistung des Systems bieten soll. Daneben wird dadurch auch ein entsprechend leiser Betrieb ermöglicht. Allerdings soll die Pumpe laut Phanteks selbst auf maximaler Leistung bei 3.100 U/min ohnehin kaum wahrnehmbare Geräuschemissionen erzeugen können. Der Hersteller gibt an dieser Stelle 20 dB(A) an.

Die Pumpe sitzt auf dem Full-Cover-Kühlerboden, der mit feinen Mikrokanälen ausgestattet ist und so die anfallende Abwärme des Prozessors zuverlässig abtransportieren soll. Durch den großen Kupfersockel und einer durchdachten Lamellenanordnung sieht Phanteks die Kühlung auch für den Einsatz auf modernen High-End-CPUs bestens gerüstet.

Das Design der Glacier One D30 wird insgesamt schlicht gehalten, weshalb die Kühlung das Potential hat, sich gut in unterschiedlichste Builds einzufügen. Features, wie die Schraubenabdeckungen oder die Sleeves für die Tubes, setzen dabei das Konzept des cleanen Looks fort.

Die Phanteks Glacier One D30 AIO ist in Schwarz und Weiß mit Radiatoren in den Größen 240 mm und 360 mm verfügbar. Die 240er-Variante kostet 149,90 Euro, die Ausführung in 360 mm ist für 179,90 Euro zu haben. Alle vier Versionen sind ab sofort erhältlich.