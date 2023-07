Werbung

DeepCool hat die Einführung des Assasin IV bekannt gegeben. Der neue CPU-Kühler wurde laut DeepCool entwickelt, um eine effektive Wärmeableitung der CPU mit einer optisch dezenten Ästhetik zu kombinieren.

Das Herzstück des Assasin IV bilden sieben Heatpipes im Dual-Tower-Design. Das bewusst schlicht gehaltene Gehäuse des Kühlers umschließt dabei die zwei dicht gepackten Kühlrippentürme, die durch 120-mm- und 140-mm-FDB-Lüfter ergänzt werden. Im Ergebnis soll der Kühler so einen optimalen Luftstrom mit großer Kompatibilität erhalten.

Ein besonderes Merkmale des Assasin IV ist dabei sein versetzbarer 120-mm-Lüfter, der eine maximale RAM-Kompatibilität ermöglichen will. Das neue Design des Kühlers soll die Kompatibilität mit verschiedenen RAM-Konfigurationen ebenfalls nicht beeinträchtigen.

Durch ein einfaches Umlegen eines Schalters kann der Assasin IV zwischen den Modi "Leise" und "Leistung" umgeschaltet werden, um so unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Im Leise-Modus soll der Kühler mit nur 22,6 dB(A) arbeiten und sich damit für Umgebungen, die auf Silent getrimmt sind, eigenen. Das Geheimnis hinter dem leisen Betrieb liegt laut DeepCool in den dreiphasigen, sechspoligen Lüftermotoren, die wenig Spannung und Strom verbrauchen sollen und gleichzeitig die Lebensdauer des Lüfters verlängern sowie Geräusche und Vibrationen reduzieren können. Im Performance-Modus steht dem Kühler dann sein volles Potential zur Seite, was laut Hersteller in einer TDP von 280 W mündet.

Der Assasin IV unterstützt eine breite Palette an Sockeln, darunter Intels LGA 1700, 1200, 115x und 20xx sowie AMDs AM5 und AM4. Die Installation des Kühlers soll dank des benutzerfreundlichen Designs zudem eine Leichtigkeit sein. Auf den Assasin IV gibt DeepCool eine sechsjährige Garantie.

DeepCool setzt die unverbindliche Preisempfehlung des Assasin IV bei 99,99 Euro an. Der neue CPU-Kühler ist ab sofort verfügbar.