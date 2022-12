Noctua und Cooler Master bieten 3D-Modelle an

Noctua und Cooler Master bieten 3D-Modelle an

Werbung

3D-Drucker-Hersteller Prusa betreibt unter Prusa Research die Plattform printables.com und bietet dort 3D-Modelle für den 3D-Druck an. Dort finden sich von der Community erstellte 3D-Modelle, die heruntergeladen und anschließend gedruckt werden können.

Aber dort können auch Unternehmen ihre 3D-Modelle einstellen, wenn diese denn daran interessiert sind, dass diese öffentlich zugänglich sind. Im Grunde ist das auch einer der Grundgedanken in der 3D-Druck-Community. Die ersten Unternehmen, die nun auf Printables.com einige Modelle anbieten sind:

Für uns besonders interessant sind natürlich die Hersteller Cooler Master, Noctua, Raspberry Pi und Framework Computer.

Bei Cooler Master finden sich Clips, Panels, sowie Halterahmen und Lüfter-Adapter – insgesamt bereits 21 Modelle. Anders als erwartet gibt es bei Raspberry Pi noch eine recht eingeschränkte Auswahl. Hier bieten anderen 3D-Datenbanken bereits eine deutlich größere Auswahl. Es bleibt hier zu hoffen, dass von bzw. für den Raspberry Pi hier bald noch etwas mehr Auswahl gibt. Für das modulare bzw. einfach reparierbare Notebook von Framework Computer gibt es bislang auch nur ein Gehäuse für das Mainboard.

In der Auswahl bei Noctua gibt es Lüfterkanäle, Adapter und Inlet-Spacer. Natürlich sollte die Auswahl auch hier größer werden, aber der Anfang ist gemacht. Besitzer eines 3D-Druckers können sich bei Prusa einen kostenlosen Account anlegen, am an die STL-Dateien zu gelangen.

Eine solche Sammlung ist vor allem für DIY-Bastler interessant, die einen entsprechenden Adapter oder ähnliches suchen, dieser aber nicht selbst konstruieren können oder wollen. Die von den Herstellern angelegten 3D-Modelle dürften die beste Passgenauigkeit haben und setzen kein Re-Engineering voraus. Insgesamt musst das Angebot der Hersteller bei Printables.com aber noch deutlich ausgebaut werden.