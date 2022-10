DeepCool hat die EK720 Wärmeleitpads der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Pads sind sowohl in der Größe XS als auch in L sowie XL erhältlich. Um Höhenunterschiede abzudecken, bietet DeepCool die EK720 in Stärken von 0,5 bis 2 mm an. Die Wärmeleitfähigkeit von 6 W/mK ist laut eigenen Angaben durch standardisierte Tests ermittelt worden. Wärmeleitpads finden sich unter anderem in Notebooks, bei Grafikkarten sowie bei Spielekonsolen. Die EK720 Wärmeleitpads sind nicht elektrisch leitend. Aus diesem Grund eignen sich die EK720 ebenfalls für die Installation auf Leiterplatinen mit empfindlichen Schaltungen.

DeepCools EK720 Wärmeleitpads sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen der zahlreichen Varianten lauten wie folgt: