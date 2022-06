Lian Li bringt UNI FAN SL-INF 120 auf den Markt

Lian Li hat den neuen Lüfter UNI FAN SL-INF 120 vorgestellt. Der 120 mm große PWM-Lüfter besitzt ein Stecksystem und eignet sich laut dem Unternehmen sowohl als Gehäuselüfter sowie in Kombination mit Radiatoren und CPU-Kühlern. Die Lüfter besitzen Pin-Kontakte und werden mit dem erwähnten Stecksystem verbunden. Bis zu vier Lüfter können so zu einem Cluster zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass man lediglich den letzten Lüfter per Kabel am Hub anschließen muss.

Zudem hat Lian Li laut eigenen Angaben das Stecksystem gegenüber der vorherigen Versionen verbessert. Der Anschluss ist in die Mitte des Rahmens gewandert und wurde verkleinert. Zusätzlich lässt sich der Stecker jetzt entfernen. Außerdem ist eine ARGB-Beleuchtung mit an Bord. Die ehemals getrennten Kabel für PWM und ARGB wurden in ein 7-Pin-Kabel zusammengefasst, das in Kombination mit dem beiliegenden HUB betrieben wird. Bei der Single-Version ist ein Adapter für den direkten Anschluss am Mainboard im Lieferumfang enthalten.

Die Lian Li UNI FAN SL-INF 120 liegen bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 30 Euro. Für das 3er-Pack mit RGB-Controller werden knapp 100 Euro fällig. Der Lüfter ist in den Farben Schwarz und Weiß voraussichtlich ab Ende Juni im Handel verfügbar sein. Ebenfalls separat erhältlich ist der Lian Li SL-UNI-FAN-L-Connect-3.0-Controller für 25 Euro.

Die Features des Lian Li UNI-FAN SL-INF im Überblick:

Stecksystem für Daisy-Chaining und weniger Kabel

ddles Design mit Aluminiumrahmen

40 digital adressierbare RGB-LEDs und "Unendlichkeitsspiegeleffekt"

Drehzahl und Beleuchtung per L-Connect-3-Software steuerbar

Max. 2.100 U/min Drehzahl bei 29 dB(A)

104,14 m³/h max. Fördervolumen und max. 2,66 mmH2O statischer Druck

max. 2,66 mmH2O statischer Druck

Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion

