Dewire: Relay-Platinen erleichtern Lüfterverkabelung auf Radiatoren

Wer eine Wasserkühlung mit Radiatoren in seinem System einsetzt, der kennt sicher das Problem die dazugehörigen Lüfterkabel vernünftig verlegen zu können. Entweder müssen alle Kabel bis zu den Lüfteranschlüssen auf Mainboard geführt werden oder aber es kommt ein entsprechender externe Controller zum Einsatz. Am einfachsten wäre es sicherlich, wenn bestenfalls eine Zuführung ausreicht und daran alle weiteren Lüfter angeschlossen werden können – so wie dies eben mit einem Controller möglich ist.

Die Relays von Dewire sollen genau dies möglich machen, auch ohne Controller. Es gibt die Platinen mitsamt einer entsprechenden Anzahl an Lüfteranschlüssen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen. Je nachdem welcher Radiator versorgt werden soll, können die Relays in der 120-, 140-, 240-, 280-, 360-, 420-, 480- und 520-Ausführung bestellt werden.

Jedes Dewire Relay besitzt an den beiden Enden ebenfalls die Lüfteranschlüsse, um in Reihe hintereinander gehängt werden. Das dazu notwendige Kabel kann in Längen von 30 und 60 cm bestellt werden. Die Rückseite des PCBs ist elektrisch isoliert und mit einem weichen Klebepad versehen, was die Installation vereinfachen soll. Das Relay wird einfach an der Längsseite des Lüfterpakets am Radiator befestigt.

Laut Hersteller sind die Boards für bis zu 4,5 A ausgelegt, die Kabel für bis zu 2,5 A. Entscheidend aber ist eher der maximale Strom, der vom Mainboard an einen einzelnen Lüfteranschluss geliefert werden kann. Dieser liegt meist bei maximale 1 A. Bei der Installation mehrere Lüfter an einem Lüfteranschluss ist darauf zu achten, dass diese nicht den Maximalstrom überschreiten.

Der Preis für die Dewire Relays liegt bei 9,99 bis 18,49 Euro. Für ein kleines PCB samt Kabel klingt dies recht teuer und auch wenn es viele DIY-Ansätze für eine solche Lösung gibt, bei den Preisen werden sich viele sicherlich keine größere Gedanken machen und sind für eine solche Lösung dankbar.