CPU-Kühler: Arctic stellt die Freezer 35 Familie vor

Arctic hat die neue Freezer-35-Luftkühler-Familie der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt umfasst die Reihe vier Versionen des Single-Tower CPU-Kühlers für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbereiche. Die Kühlkörper sind allerdings baugleich. Zudem sollen die kompakten Maße eine optimale RAM-Kompatibilität gewährleisten. Vier versetzte Direct-Touch-Heatpipes sind für die Wärmeübertragung verantwortlich. Die Wärme wird mit Hilfe eines 120 mm großen P-Lüfters mit dynamischer PWM-Steuerung abgeführt.

Hervorzuheben ist das verbesserte Montagesystem mit federgelagerten Schrauben, wodurch laut Arctic ein optimaler Anpressdruck und eine gleichmäßige Verteilung der Wärmeleitpaste erreicht wird. Neben der Standardausführung Freezer i35 / Freezer A35 und den bereits vorab eingeführten A-RGB Modellen Freezer i35 A-RGB und Freezer A35 A-RGB, kommen nun auch die RGB-Kühler für Intel (LGA 1700, 1200 und 115x) und AMD (AM4) auf den Markt.

Die Freezer i35-RGB und Freezer A35-RGB besitzen 12 analoge RGB-LEDs, die sich in der Lüfternabe befinden. Diese sind einheitlich ansteuerbar und können über einen 12 V 4-Pin RGB-Header mit kompatiblen Mainboards verbunden werden. Für den Dauerbetrieb eignen sich nach Herstellerangaben die CO-Kühler-Versionen Freezer i35 CO und Freezer A35 CO. Diese besitzen ein zweifaches Kugellager, was zur Folge hat, dass Verunreinigungen und hohe Temperaturen dem Lager sehr viel weniger zusetzen als dies bei gewöhnlichen Gleitlagern der Fall ist.

Die Freezer-35-Varianten sind im Handel ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 34 Euro erhältlich und ab Anfang Februar 2022 lieferbar.