Alphacool präsentiert die Eisbär Pro mit 280- und 420-mm-Radiator

Alphacool hat die Eisbaer-Pro-Aurora-CPU-"All-in-One"-Lösung nun auch mit 280-mm- und 420-mm-Radiatoren vorgestellt. Ganz nach dem Motto "Bigger is better" wurden die neuen AiO-Lösungen laut Alphacool speziell für große CPU-Dies entwickelt, insbesondere für AMD Ryzen- und Threadripper-Prozessoren sowie Intels Sockel LGA 3647 und 4189. Auch der neue Intel-Sockel LGA 1700 ist mit dem Eisbaer Pro kompatibel und kann dementsprechend durch die AiO wassergekühlt werden. Die größeren Radiatoren bieten natürlich den Vorteil einer größere Fläche zur Abgabe der Abwärme.

Wie bei allen Eisbaer AiOs nutzt Alphacool auch bei den genannten Kühllösungen den NexXxoS ST30-Radiator mit Kühlfinnen, Vorkammern und Kühlkanälen aus Kupfer sowie TPV-Schläuche mit Schnellkupplung aus der Enterprise-Solutions-Serie. Mit Hilfe der Schnellkupplungen ist es laut eigenen Angaben möglich weitere Wasserkühlungsprodukte, wie zum Beispiel einen GPU-Kühler, in den Wasserkreislauf einzubinden. Neu an Bord ist der Rise-Aurora-Lüfter mit einer Größe von 140 mm. Der mittels PWM steuerbare Lüfter erlaubt Drehzahlen von 0 bis 2.000 RPM und besitzt eine ARGB-LED-Beleuchtung. Im Lieferumfang ist zudem ein Adapter für Intels LGA-1700-Sockel enthalten, dessen Prozessoren voraussichtlich im November dieses Jahres an den Start gehen werden.

Der Eisbaer Pro Aurora mit 280 mm ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 183 Euro im Alphacool-Webshop erhältlich. Die Lieferzeit beträgt ein bis drei Tage. Für die 420-mm-Version müssen alle Interessierten knapp 212 Euro auf den Tisch legen.

Technische Spezifikationen