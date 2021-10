Eisblock GPU-Kühler für die ASUS GeForce RTX 3080/3090 Turbo vorgestellt

Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX GPU-Wasserkühler ist ab sofort auch für die ASUS Geforce RTX 3080/3090 Turbo-Grafikkarten erhältlich. In der neuen Version wurden einige Anpassungen vorgenommen, welche die Kühlleistung im Vergleich zum Vorgänger signifikant steigern sollen.

Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die zu kühlenden Bauteile gebracht, indem Alphacool dünnere Wärmeleitpads verwendet hat, welche laut dem Unternehmen eine bessere Wärmeleitung bieten. Im zweiten Schritt wurde die Stärke des vernickelten Kupferblocks von 7 mm auf 5,5 mm reduziert. Der letzte Schritt beinhaltet demnach eine ständige Optimierung des Wasserflusses innerhalb der Kühlkörpers. Durch die Anpassungen sollen insbesondere die Spannungswandler sowie die V-RAMs besser vor einer Wärmeentwicklung geschützt werden.

Die Abmessungen des Kühlers liegen bei 266,65 mm x 122,4 mm x 24,35 mm. Die Backplate besteht aus Aluminium und kommt mit einem schlichten Design in Schwarz daher. Zudem hat Alphacool Veränderungen vorgenommen, um die RGB-Beleuchtung stärker in den Vordergrund zu rücken. So sind die adressierbaren digitalen RGB-LEDs nun direkt im Kühlerblock eingelassen. Dadurch schließt die Beleuchtung den gesamten Kühlerblock mit ein.

Der Kühler bietet eine Kompatibilität mit den folgenden Modellen:

ASUS Turbo GeForce RTX 3080 10GB (TURBO-RTX3080-10G)

ASUS Turbo GeForce RTX 3080 V2 10GB (TURBO-RTX3080-10G-V2)

ASUS Turbo GeForce RTX 3090 (90YV0FK0-M0NB00

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 149,99 Euro.