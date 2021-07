Alphacool präsentiert neuen Wasserkühler für die AMD Radeon RX 6700 XT

Alphacool hat jetzt den Eisblock-Aurora-Acryl-GPX-GPU-Wasserkühler für das Referenz-Design mit Backplate für AMD-Radeon-RX-6700-XT-Grafikkarten vorgestellt. Dabei sind laut eigenen Angaben keinerlei technische Kompromisse eingegangen worden. Unter anderem wurde der Wasserfluss innerhalb des Kühlers optimiert. Dies soll dafür sorgen, dass alle wichtigen Bauteile, wie die Spannungswandler und der RAM, nun deutlich besser und effektiver gekühlt werden. Die Gesamtmaße belaufen sich auf 97,5 mm x 239 mm x 25 mm (LxBxH).

Zudem wurde der Eisblock-Aurora-Acryl-GPX-Kühler so aufgebaut, dass die Beleuchtung mehr im Vordergrund steht, als dies bei den bisherigen Modellen der Fall war. Die adressierbaren digitalen RGB-LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und verlaufen seitlich am gesamten Kühlblock entlang.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei rund 140 Euro. Der Wasserkühler kann ab sofort unter anderem im offiziellen Webshop von Alphacool bestellt werden. Eine Kompatibilitätsliste des neuen Kühlers findet sich weiter unten.

Technische Daten:

L x B x H: 97,5 x 239 x 25 mm Material Kühlerboden: Vernickeltes Kupfer Material Kühleroberseite: Acryl Anschlüsse: 4 x G1/4 Zoll Dicke Kühlfinnen: 0,6 mm Beleuchtung: Digital-RGB-LEDs Stromanschluss Digital RGB LEDs: 3-Pin JST Spannung Digital RGB LEDs: 5 V

Kompatibilität:

AMD Radeon RX 6700 XT Referenz

ASRock Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP

GIGABYTE Radeon RX 6700 XT 12G, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP

MSI Radeon RX 6700 XT 12G, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP

PowerColor Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP

Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP

XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6700 XT Black Gaming, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP

Alphacool hat die Liste der kompatiblen Karten nachträglich anpassen müssen. Herausgefallen sind die ASUS Dual Radeon RX 6700 XT 12GB, ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT OC Edition 12GB und ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT OC Edition 12GB aus der Kompatibilitätsliste.