Enermax erweitert das LIQMAX-III-ARGB-Sortiment um eine weiße Version

Enermax hat jetzt mit dem LIQMAX ARGB 240 White sein Portfolio um einen neuen Kühler in weißer Optik erweitert. Weiße Computer-Hardware ist laut dem Unternehmen zunehmend gefragt und wird oft in Show-Cases eingesetzt, um die Farben der RGB-Beleuchtung hervorzuheben. Die All-in-One-Wasserkühlung wurde für den Einsatz mit 5V-RGB-kompatiblen Mainboards von den Herstellern ASUS, ASRock, MSI sowie Gigabyte konzipiert und kann über die Mainboard-Software gesteuert werden.

Der LIQMAX III ARGB All-in-One CPU-Wasserkühler besitzt - wie der Name bereits erahnen lässt - eine RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock verfügt über eine Acryloptik und ist mit dem Aurabelt-Design ausgestattet. Außerdem ist das von Enermax patentierte Dual-Chamber-Design mit an Bord. Besagtes Design isoliert die Pumpe vom erwärmten Kühlmittel und verlängert die Lebensdauer des Kühlers. Das kalte Kühlmittel gelangt mit der Pumpe in die erste Kammer und wird dann durch die Kühlplatte gepresst. Das erwärmte Kühlmittel wird in der zweiten Kammer gesammelt und anschließend zum Radiator transportiert.

Außerdem kommen das Central Coolant Inlet (CCI) sowie die Shunt-Channel-Technologie (SCT) zum Einsatz. CCI injiziert das Kühlmittel mittig über der CPU und verteilt es mit Hilfe der SCT gleichmäßig über die Kühlplatte. Das Ergebnis sind ein kürzerer Kühlmittelflussweg und eine schnellere Wärmeübertragung. Die RGB-Lüfter mit Dual-Convex Lüfterblättern wurden für Radiatoren optimiert und generieren laut dem Hersteller einen hohen statischen Druck. Das Druckausgleichsfedersystem und die Dow-Corning-Wärmeleitpaste sollen für einen perfekten Kontakt mit dem Heatspreader der CPU sorgen.

LIQMAX III RGB ist mit 120 mm Lochabstand kompatibel. Außerdem weist Enermax explizit darauf hin, dass Nutzer sicherstellen sollen, dass genügend Platz im Gehäuse vorhanden ist.

Die unverbindliche Preisempfehlung des LIQMAX III ARGB 240 White ist mit rund 90 Euro angegeben.