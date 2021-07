Lian LIs UNI-FAN-Sortiment wird um den AL120 ergänzt

Der taiwanesische Hersteller Lian Li erweitert seine UNI-FAN-Familie um den AL120. Die neuen verflechtbaren und Daisy-Chain-fähigen Lüfter verfügen mit einem Durchmesser von 120 mm über einen größeren Lüfterpropeller, was sich positiv auf die Leistung auswirken soll. Außerdem besitzen die AL120 neue Beleuchtungszonen mit vier Streifen am Innenrahmen. Die Bereiche sind unabhängig voneinander konfigurierbar und sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite des Lüfters sichtbar. Die insgesamt fünf Lichtzonen, von denen sich vier in jeder Ecke des inneren Lüfterrahmens und eine in der Mitte der Lüfterflügel befindet, lassen sich mit der Software L-Connect 2 anpassen. Dabei stehen 50 voreingestellte Effekte zur Verfügung.

Des Weiteren findet sich bei den neuen Lian-Li-Lüftern ein Ring von ARGB-LEDs rund um den Rotor sowie ein Medaillon aus gebürstetem Aluminium an beiden Seiten. Beide Kanten des UNI FAN AL120 sind mit einer Leiste aus gebürstetem Aluminium mit einem reflektierenden Streifen in der Mitte ausgestattet. An der Rückseite wurde das Typenschild durch ein Aluminium-Medaillon mit einem schmalen, durchsichtigen Rand ersetzt.

Bei dem AL120 handelt es sich um einen ARGB-PWM-Lüfter, der bei maximal 1.900 U/min mit einer maximalen Geräuschemission von 28,3 dB dreht. Der Propeller des AL120 sorgt für einen Luftstrom von bis zu 64,5 CFM und einen Luftdruck von bis zu 2,62 mmH2O.

Der UNI FAN AL120 ist laut dem Unternehmen ab dem 2. Juli 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 100 US-Dollar erhältlich. Dabei handelt es sich um ein Set aus drei Lüftern inklusive einer Steuereinheit. Ein einzelner Lüfter soll für rund 30 US-Dollar angeboten werden. Die Herstellergarantie beläuft sich auf insgesamt zwei Jahre.