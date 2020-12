G.SKILL kündigt High-Performance ENKI Series AIO Liquid Kühler an

G.SKILL hat neue All-in-One-CPU-Kühler mit dem Namen ENKI Series angekündigt bzw. in sein Produktportfolio aufgenommen. Der AiO-Kühler verspricht höchste Kühlleistung und setzt dafür auf ein speziell abgestimmtes, konvexes Kühlplattendesign, um den Weg der Wärmeleitung von der CPU durch die Wärmeleitpaste in die Kühlplatte aus massivem Kupfer zu minimieren. Auf der anderen Seite der Kühlplatte werden treppenförmige Mikrorippen mit hoher Dichte verwendet, um den Kühlmitteleinlass-Auslassstrom für eine effiziente Wärmeübertragung von der Kühlplatte in das Kühlmittel zu leiten.

Um Kühlmittel zwischen Kühlerkopf und Kühler hin und her zu bewegen, werden Schläuche mit hoher Durchflussrate und 8 mm Innendurchmesser verwendet. Jeder Kühlschlauch ist dazu mit dicken Gummiwänden, für eine geringe Verdunstung des Kühlmittels ausgestattet und aus Gründen der Haltbarkeit in aus Nylon geflochtenen Hülsen eingeschlossen. Der Kühler ist mit Mikrokanälen mit geringsten Abständen ausgestattet, die die Oberfläche vergrößern sollen, um eine bessere Wärmeableitung vom Kühlmittel in die Rippen zu ermöglichen. Die 360-mm- und 240-mm-Variante sind mit 3x bis 4x mehr Mikrokanälen als typische Kühler in dieser Größenordnung ausgelegt. Die 280-mm-Variante soll in diesem Bereich noch besser aufgestellt sein.

Der AiO-Flüssigkeitskühler der ENKI-Serie ist mit PWM-Lüftern mit neun Flügeln ausgestattet, die aufgrund ihres hohen statischen Drucks laut Hersteller geeignet sind um einen konstanten Luftstrom aufrechtzuerhalten.

Jeder AiO-Flüssigkeitskühler der ENKI-Serie ist mit 3-poligen ARGB-Motherboard-Anschlüssen ausgestattet, die eine anpassbare RGB-Beleuchtung über die Motherboard-Beleuchtungssteuerungssoftware ermöglichen. Die AiO der ENKI-Serie ist in den Größen 360 mm, 280 mm und 240 mm erhältlich und hat eine beschränkte Garantie von 5 Jahren. Die Produktlinie von AiO-Flüssigkeitskühler wird ab 2021 über G.SKILL-Vertriebspartner erhältlich sein. Zum Preis gibt es momentan noch keine Informationen.