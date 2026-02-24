Werbung

Ein Mod von Billet Labs sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Einerseits der Steampunk-Look und andererseits der Einsatz eines gusseisernen Radiators sind wohl die Höhepunkte des Systems. Alle Komponenten des Rechners sind wassergekühlt und führen ihre Abwärme über den angesprochenen Radiator ab. Dies schließt den eingesetzten Ryzen 7 9800X3D und die GeForce RTX 5080 mit ein.

Viele Bestandteile des gusseisernen Heizkörpers im viktorianischen Stil sind beibehalten worden. Dies beinhaltet auch die breiten Kühlrippen und die massiven Standfüße. Die Verrohrung wurde mithilfe von Kupferrohren umgesetzt. Analoge Anzeigen für den Wasserdruck und die Wassertemperatur sind ebenfalls vorhanden.

Sämtliche Komponenten des Systems befinden sich unten zwischen den Füßen des Heizkörpers, der nun als Radiator verwendet wird. Hier sind demnach auch die meisten Rohre zu erkennen, welche den Wasserkreislauf zwischen CPU, GPU, einem kleinen Ausgleichsgefäß und eben dem Radiator schließen. Zusätzliche Blenden aus Aluminium decken die Hardware ab. Alle Kabel sind schwarz umhüllt worden, sodass diese weitestgehend unsichtbar sind.

Auf der Rückseite befinden sich alle Anschlüsse des Mainboards, der Grafikkarte sowie des Netzteils, sodass alle Kabel auf eben dieser Rückseite zusammengeführt werden können.

Das Gesamtgewicht des Systems soll 99 kg betragen. Wie groß der Anteil des gusseisernen Heizkörpers ist, wird nicht erläutert. Dieser dürfte jedoch beträchtlich sein.

Schlussendlich liefert Billet Labs auch noch ein paar Angaben zu den erreichten Temperaturen. Je nach Spiel und Lastzustand soll die Leistungsaufnahme 170 bis 400 W betragen. Prozessor und Grafikkarte bzw. GPU werden dabei bis zu 70 °C warm. Der Radiator gibt die Abwärme mithilfe von einigen Lüftern wieder ab. Das Temperatur-Delta gegenüber der Temperatur der Umgebungsluft beträgt bis zu 12 °C. Die Lüfter zwischen den Kühlrippen liefen in diesen Tests nicht. Unter Volllast mit dem Cinebench und Furmark hingegen mit 10 % schon. Hörbar dürften sie damit aber kaum sein.