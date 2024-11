Werbung

Mini-PCs sind aktuell hoch im Kurs, nicht erst seit der Einführung des neuen Mac Mini mit M4-Prozessor. Bereits seit längerem hat Geekom aus Taiwan einen Namen mit seinen Mini-PCs gemacht. Egal ob Eye-Catcher mit Wasserkühlung, schicker Aluminium-Cube oder unauffälliger Kleinstrechner, bei Geekom wird jeder fündig. Passend zum Black Friday gibt es nun zahlreiche Rechner stark reduziert. Wir haben die interessantesten Deals zusammengetragen.

Geekom bietet seine Systeme im Rahmen der Black Friday-Aktion sowohl über den eigenen Webshop, als auch bei Amazon an. Unsere Leser können dabei zusätzlich sparen, denn wir bieten für alle Deals exklusive Rabattcodes, die für eine signifikante Ersparnis sorgen.

Geekom GT13 Pro: Schick, kompakt, leistungsstark

Der Geekom GT13 Pro ist ein kompakter, leistungsstarker Mini-PC, der auf nur 0,5 Litern Volumen viel Hardware und Anschlussvielfalt bietet. Mit dem eleganten, dunklen Aluminium-Gehäuse ist er ein echter Eye-Catcher und wirkt sehr hochwertig.

Geekom bietet das kompakte Power-House in zwei Konfiguration an. Das Top-Modell setzt auf einen Intel Core i9-13900H und wird mit 32 GB an RAM und einer 2 TB fassenden SSD kombiniert. Kaum langsamer ist die günstigere Variante, die mit einem Core i7-13620H, ebenfalls 32 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen SSD aufwarten kann.

Keine Unterschiede gibt es bei der weiteren Ausstattung. Mit einer Vielzahl an Anschlüssen, darunter Unterstützung für bis zu vier Displays, 2,5-Gbit/s-Ethernet, WiFi 6E und Bluetooth 5.2, ist der GT13 Pro bestens ausgestattet, um alle modernen Anforderungen zu erfüllen. Das Design erinnert an den Mac Mini und ist ebenso durchdacht und modern. Ein Highlight ist die einfache Möglichkeit, den Arbeitsspeicher zu erweitern.

Während die i9-Version normalerweise 949 Euro kostet, ist sie zum Black Friday für 749 Euro haben. Die i7-Version kostet regulär 749 Euro und ist im Black-Friday-Sale auf 549 Euro reduziert.

Die besten Black-Friday-Angebote von Geekom Produkt Händler Angebotspreis UVP Rabattcode Geekom GT13 Pro

Core i9-13900H - 32 GB RAM - 2 TB SSD Geekom 749 Euro 949 Euro hardwareluxxGT13 Geekom GT13 Pro

Core i9-13900H - 32 GB RAM - 2 TB SSD Amazon 749 Euro 949 Euro HWLGT13i9 Geekom GT13 Pro

Core i7-13620H - 32 GB RAM - 1 TB SSD Geekom 549 Euro 749 Euro hardwareluxxGT13

Geekom A7: Kompakt-Workstation mit Ryzen 9 7940HS

Der Geekom A7 ist das AMD-Gegenstück zum GT13 Pro und ist nicht weniger als eine Workstation im Kompaktformat. Auch hier gibt es ein schickes Aluminium-Gehäuse, das ein wenig heller ist, aber ebenfalls mit einer reichhaltigen Anschluss-Vielfalt aufwarten kann.

Das Herzstück des Geekom A7 ist der Ryzen 9 7940HS, der mit acht Kernen und insgesamt 16 Threads für aufwendige Rechenaufgaben prädestiniert ist. Gleichzeitig profitiert er von der leistungsstarken integrierten GPU, die auf der RDNA3-Architektur aufbaut. Dass diese Power nicht unnötig gebremst wird, dafür sorgen 32 GB an DDR5-5600-RAM und eine 2 TB fassende PCIe4-SSD mit 2 TB.

Das Anschlusspanel ist üppig bestückt. So gibt es zweimal HDMI 2.0, zwei Typ-C-Schnittstellen, eine davon mit Gen3-Performance und insgesamt vier Typ-A-Ports. Auch 2,5-Gbit/s-Ethernet und ein SD-Cardreader dürfen nicht fehlen. Abgerundet werden die Verbindungsmöglichkeiten von WiFi 6E und Bluetooth 5.1.

Die Ryzen-9-Version des Geekom A7 kostet normalerweise 849 Euro. Zum Black Friday gibt es das kompakte Powerhouse mit einem Rabatt von 20 % für 679 Euro.

Die besten Black-Friday-Angebote von Geekom Produkt Händler Angebotspreis UVP Rabattcode Geekom A7

Ryzen 9 7940HS - 32 GB RAM - 2 TB SSD Geekom 679 Euro 849 Euro hardwareluxxA7 Geekom A7

Ryzen 9 7940HS - 32 GB RAM - 2 TB SSD Amazon 679 Euro 849 Euro hdwluxxA7

Geekom AE8: Ideal für das Homeoffice

Der Geekom AE8 ist der leistungsstärkere Nachfolger des Geekom A8 und überzeugt mit beeindruckender Performance und einem leisen Betrieb. Dank seines verbesserten Gehäuses und einer optimierten Kühlung bietet der AE8 mehr Leistung, bleibt aber deutlich leiser als der A8.

Mit dem AMD Ryzen 9 8945HS und der integrierten Radeon 780M bringt der AE8 genug Power für anspruchsvolle Rechenaufgaben und sogar das flüssige Spielen älterer Titel. Die 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 1 TB NVMe-SSD sorgen für schnelles Arbeiten und ausreichend Speicherplatz. Wer etwas Geld sparen möchte, kann alternativ zur Konfiguration mit Ryzen 7 8845HS, 32 GB Ram und einer 512 GB fassenden SSD greifen.

Trotz kompakter Abmessungen bietet der AE8 großzügige Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei USB-3.2-Ports, zwei HDMI-Ausgänge und zwei USB-C-Anschlüsse, um bis zu vier Displays zu verbinden. Ein integriertes 2,5-Gbit/s-Ethernet und WiFi sowie Bluetooth runden auch bei diesem Mini-PC das Gesamtpaket gelungen ab.

Der Geekom AE8 mit Ryzen 9 kostet 879 Euro und ist im Black-Friday-Sale für 699 bzw. 694,41 Euro über Geekom und Amazon zu haben. Wer auf einen Ryzen 7 setzt, der normalerweise mit 749 Euro zu Buche schlägt, muss 569 bzw. 591,71 Euro einplanen.