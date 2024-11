Werbung

Auf der Ignite-Konferenz hat Microsoft den Cloud-PC Windows 365 Link vorgestellt, der sich mit einer Windows-365-Cloundinstanz verbindet und darüber einen vollwertigen Windows-Arbeitsplatz zur Verfügung stellen soll. Zwar gibt es auch lokale Hardware, diese ist aber nur dafür zuständig die Verbindung zur Cloud herzustellen.

Auf Seiten der Hardware bietet der Windows 365 Link einen unbekannten Intel-Prozessor, 8 GB an Arbeitsspeicher und 64 GB Flash-Speicher. Auf Seiten der Anschlüsse bietet das System Dual-4K-Monitorunterstützung, dreimal USB-A, einmal USB-C (jeweils USB 3.2), Ethernet, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Einer der USB-A-Anschlüsse befindet sich an der Front. Ebenso wie ein Klinke-Anschluss mit 3,5 mm. Ein externes Netzteil versorgt den Windows 365 Link. Das Gehäuse des Windows 365 Link misst 120 x 120 x 30 mm.

Die lokale Hardware verarbeitet das Video-Playback für Microsoft Teams. Microsoft arbeitet aber auch mit Cisco zusammen, sodass auch Webex seinen Weg in Windows 365 bzw. den Windows 365 Link finden soll.

Durch den Windows 365 Link wird die Notwendigkeit nach lokalen Daten, Programmen und auch einer falschen Rechtvergabe eliminiert. Fehler in der Cloud-Konfiguration können aber natürlich weiterhin dazu führen, dass auch hier Daten abhandenkommen. Der Login erfolgt via Microsoft Entra ID und eine Multifaktor-Authentifizierung mittels Microsoft Authenticator, QR-Code oder FIDO-USB.

In einer Preview ist der Windows 365 Link ab sofort in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Japan, Australien und Neuseeland verfügbar. Offiziell verkauft wird er ab April 2025. Microsoft gibt einen Preis von 349 US-Dollar an. Die Chance 365 US-Dollar zu verlangen, hat man ungenutzt verstreichen lassen.

Neben der Hardware sind natürlich auch die entsprechenden Windows-365-Cloundinstanzen notwendig. Diese kosten in der Basisvariante 31,30 Euro im Monat (2x vCPU, 4 GB RAM, 128 GB Speicher), kosten aber auch schnell 66,70 Euro im Monat (4x vCPU, 16 GB RAM, 128 GB Speicher). Großkunden können auch eigene Tarife verhandeln.