I/O (Rückseite)

1x USB 10Gbps Type C

3x USB 10Gbps Type A

1x RJ45

1x HDMI out (unterstützt 4K @60Hz wie in HDMI 2.1 angegeben)

1x DisplayPort (1.4)

1x COM Port

1x Mic-in

1x Line-out

1x Kensington Lock