ALDI pflegt im August einen neuen Gaming PC in sein Sortiment ein. Der ERAZER Mechanic X20 will neben dem beleuchteten Glasdesign dabei vor allem mit seiner leistungsstarken Ausstattung punkten.

Der ERAZER Mechanic X20 ist mit einem Intel Core i9-14900KF und einer Palit GeForce RTX 4090 GameRock ausgestattet. Das Z790 AORUS Elite AX Mainboard dient als zentrales Verbindungselement, unterstützt von einer 2 TB WD Black SN770 NVMe-SSD und 64 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 RAM mit bis zu 6.000 MT/s. Die Stromversorgung des ERAZER Mechanic X20 übernimmt das Seasonic Vertex GX-1200W Netzteil. Der Gaming-PC verfügt zudem über Wi-Fi 6E Gigabit WLAN mit integrierter Bluetooth-Funktion, was für eine schnelle und stabile Verbindung sorgen soll.

Das System ist in einem InWin-Gehäuse untergebracht, das durch das beleuchtete Glasdesign und ein optimiertes Kühlsystem überzeugen will. Für die effiziente Kühlung soll ein 360 mm Radiator an der Gehäuseoberseite sorgen, der in die Wasserkühlung integriert ist und durch einen 2,8" LCD-Bildschirm ergänzt wird. Weiter wird die Wasserkühlung durch drei Frontlüfter und einen Lüfter an der Rückseite unterstützt. Der ERAZER Mechanic X20 will so Spitzenleistung mit einem ansprechenden Design und guter Kühlung kombinieren.

Der ERAZER Mechanic X20 ist ab dem 19. August zum Preis von 3.999 Euro im ALDI Onlineshop erhältlich.