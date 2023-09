Vorkonfigurierter PC in Form eines Schuhs

Cooler Master hat heute mit dem Sneaker X einen neuen Gaming-PC vorgestellt, mit dem sich der Hersteller an einem ungewöhnlichen Design versucht. Schuhe, insbesondere Sneaker, prägen seit einiger Zeit Sport, Musik und Mode. Cooler Master sah sich deshalb dazu berufen, diesen Trend auch auf die Form eines PCs zu übertragen. Ästhetisch orientiert sich das Design daher am kultigen Sneaker. In jedem Fall schafft es der Sneaker X sich von der Masse abzuheben.

Der Sneaker X soll in erster Linie Sneakerfans ansprechen, die ihre Leidenschaft für die Schuhe mit der für das Gaming kombinieren möchten und diese auch zur Schau stellen wollen. Er basiert auf dem Entwurf des Modders JMDF, der das Design ursprünglich bei der Case Mod World Series 2020 eingereicht hatte. Hier sorgte es bereits für Aufmerksamkeit. Knapp drei Jahre später ist das Konzept in Form eines käuflichen Produkts nun Realität geworden.

In das 650 x 306 x 348 mm große Gehäuse aus Aluminium, Stahl und Plastik können Konfigurationen mit ITX-Motherboards, SFX-Netzteilen und 3-Slot-Grafikkarten installiert werden. Grafikkarten passen bis zu einer Länge von 304 mm in das Sneaker X. Mit dabei ist ein 400 mm PCI-E 4.0 x16 Riser-Cable. Bei den bereits vorkonfigurierten Systemen ist eine AIO-Flüssigkeitskühlung, genauer die Cooler Master Flux 360 Special Edition, vorinstalliert, die das System ausreichend kühlen soll und es seinerseits ermöglicht, den kleinen Formfaktor beizubehalten. Ebenfalls mit installiert ist ein Gold-zertifizierte SFX-Netzteil mit 850 W von Cooler Master.

Abseits von Sneakerfans und denen die möchten, dass ihr PC den Designlinien des Schuhs folgt, will der Sneaker X mit seinem ungewöhnlichem Design und den gewählten Materialien auch Sammler ansprechen.

Der Sneaker X ist ab sofort in Deutschland exklusiv über Kiebel.de in vier verschiedenen Konfigurationen käuflich zu erwerben. Preislich startet der Gaming-PC bei 3.499 Euro und kostet in seiner teuersten Ausführung 4.699 Euro.