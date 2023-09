Werbung

ZOTAC hat seine neuen ZBOX-Modelle sowie die leichten Mini-PC's der M- und C-Serie für Büro-, Heim- und Unterhaltungsanwendungen vorgestellt.

Die ZBOX QRP7N3500 setzt auf eine Kombination aus der NVIDIA RTX 3500 Workstation-GPU und einem Intel Core i7-13700HX-Prozessor mit 16 Kernen und 24 Threads. Damit will das Gerät ein kompakter wie leistungsfähiger Mini-PC sein, speziell für komplexe, KI-bezogene Workflows. Der QRP7N3500 soll laut ZOTAC eine bis zu 2-fache Mehrleistung im Vergleich zur vorherigen ZBOX MAGNUS EN anbieten können. Zudem soll die Q-Serie über erweiterte Unternehmensfunktionen und optimierte Treiber für über 100 professionelle Anwendungen verfügen. Die dritte Generation Generation der Raytracing Cores und der vierte Generation der Tensor Cores von NVIDIAs Ada-Lovelace-Architektur sind dabei vor allem für anspruchsvolle Workloads wie medizinische Bildgebung, generatives Design, Gebäudesimulationen, CAD oder Videobearbeitung geeignet.

Der QRP7N3500-Mini-PC unterstützt eine 4K-Ausgabe über HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a und kann bis zu vier Displays gleichzeitig ansteuern. Darüber hinaus verfügt er über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter Dual-2.5Gbps-Ethernet, Killer WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.1-Anschlüsse und Thunderbolt 4. Zudem können bis zu 64 GB DDR5-4800-Speicher und bis zu zwei M.2 NVMe SSDs in dem Gerät installiert werden.

ZOTAC bietet außerdem auch eine neue Auswahl innerhalb der ZBOX-M-Serie an, die ZBOX edge MI668 und MI648. Diese schlanken Mini-PCs, mit einer Dicke von 28,5 mm, werden von einem Intel Core Prozessor der 13. Generation mit Intel Iris Xe-Grafik angetrieben und eignen sich damit auch für die Arbeit, den Heimgebrauch und sogar für einfache Spiele. Beide Modelle unterstützen bis zu drei Displays, 64 GB DDR5-Speicher, bis zu zwei M.2 NVMe-SSDs sowie ein vielseitiges Angebot an kabelgebundenen und drahtlosen Konnektivitätsoptionen.

Die ZBOX edge CI343 ist das jüngste Mitglied der ZBOX C-Serie. In dem passiv gekühlten Mini-PC arbeitet ein Intel Prozessor N100 mit 6W TDP. Damit stellt das Gerät ein energieeffizientes System dar, was sich für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet, die Nutzung von Cloud-basierten Anwendungen, Medien-Streaming oder sogar leichte produktivitätsbezogene Aufgaben eignen soll. Wie alle Mini-PCs der ZBOX C-Serie ist auch der CI343 lüfterlos und damit geräuschlos. Sein flacher Formfaktor will für mehr Flexibilität sorgen. Dadurch, dass das Gerät keine beweglichen Teile besitzt, soll es weniger anfällig für Staub und typische Abnutzungserscheinungen sein.

Die ZBOX QRP7N3500, MI668, MI648 und CI343 sind ab sofort erhältlich. Der CI343 steht ebenfalls ab sofort in ausgewählten Regionen zur Verfügung.