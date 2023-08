Werbung

ZOTAC, bekannt durch seine Grafikkarten sowie den eigenen ZBOX Mini- und Desktop-PCs, stellt kurz vor Eröffnung der diesjährigen Gamescom 2023 seine neuesten Modelle der ZBOX E-und C-Serie vor. Die ZBOX E Serie wurde von Zotac mit dem Ziel entwickelt, möglichst viel Leistung auf kleinstem Raum bieten zu können.

Vertreten wird die neue Serie durch das MAGNUS ONE und MAGNUS EN. Das MAGNUS ONE bietet in seinem 8,3-Liter-Gehäuse Platz für einen Intel Core i7-13700 sowie einer ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Desktop-Grafikkarte. Aufgrund des großen Interesses wird der neue MAGNUS ONE auch in einer weißen Farbvariante angeboten werden.

Die ZOTAC ZBOX MAGNUS EN ist mit seinem 2,6-Liter-Gehäuse nochmals deutlich kompakter als das MAGNUS ONE. Es verfügt über einen Intel Core i7-13700HX, gepaart mit einer GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte.

Die MAGNUS-Serie will auch durch umfangreiche Anschlussmöglichkeiten überzeugen. Dazu gehören USB 3.1, bis zu vier Display-Ausgänge mit HDMI- und DisplayPort-Optionen sowie drahtlose Verbindungsoptionen wie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2. Für die Übertragung großer Datenmengen zwischen Geräten stehen außerdem ein Thunderbolt-4-Anschluss und ein UHS-II 3-in-1 SD-Kartenleser zur Verfügung.

Wie bei den ZOTAC ZBOX Mini-PCs üblich, zeichnet sich auch die MAGNUS ONE und MAGNUS EN Serie durch seine Erweiterbarkeit aus. Anwender können so Komponenten wie Arbeits- oder Massenspeicher einfach austauschen.

Gleichzeitig stellt ZOTAC auch die neue ZBOX C Serie vor. Angetrieben von Intel Core Prozessoren der 13. Generation sind diese passiv gekühlten Mini-PCs als lautlose Partner für die tägliche Arbeit konzipiert worden. Mit einem Volumen von 1,79 l, einer Höhe von 68 mm und drei verfügbaren Intel Core-Konfigurationen (i3/i5/i7) möchte die neue Serie für jede Arbeitsanforderung die richtige Performance bieten. Die Wabenlüftung in Kombination mit dem installierten Kühlkörper sollen dabei für maximale Wärmeableitung und Atmungsaktivität sorgen, damit der Prozessor länger mit Höchstgeschwindigkeit arbeiten kann.

Dank des Designs, mit schnellem Zugang zu den internen Komponenten, lassen sich auch hier Arbeits- und Massenspeichen schnell und einfach erweitern oder austauschen. Zudem stehen der C-Serie eine Vielzahl von Funktionen zur Steigerung der Produktivität zur Verfügung, darunter einen Thunderbolt-4-Anschluss, Unterstützung für bis zu drei Displays mit HDMI und DisplayPort sowie 2,5 Gbit/s LAN für eine reibungslose Nutzung von Onlineanwendungen.

Alle neuen Mini-PCs befinden sich bereits im Zulauf und sind aller Voraussicht nach Ende August im Handel erhältlich. Die Modelle der ZBOX MAGNUS ONE und MAGNUS EN Serie werden sowohl als Barebone als auch vollständiges System mit Windows 11 angeboten, während die C Serie nur als Barebone erhältlich sein wird.