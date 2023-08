Werbung

Unter der Marke ERAZER stellt MEDION Produkte für den Gaming-Bereich her. Zu den bereits verfügbaren Notebooks und PCs kommt nun ein neues Angebot hinzu. Der deutsche Hersteller stellt den ERAZER Bandit P20 vor.

Ein neues, kompaktes Gehäuse soll sich besonders an preisbewusste Gamer richten. So nimmt der Bandit P20 deutlich weniger Platz ein als Gaming-PCs im üblichen Full-ATX-Gehäuse-Format. Als CPU ist ein Intel Core i7-13700 Prozessor der 13. Generation verbaut. Die Hybridarchitektur der CPU soll die für das Zocken nötige Leistung bringen. Als Grafikkarte hat sich MEDION die NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher ausgesucht.

Kurze Ladezeiten sowie schnelle Programm- und Spielstarts möchte MEDION durch die 1 TB WD_BLUE SN570 PCIe SSD in Kombination mit den 16 GB an DDR5-RAM liefern. Der Hersteller verspricht eine optimale Kühlung trotz des geringen Platzes im Kompaktgehäuse. Optisch kann sich der Bandit durch das Gehäuse von In Win mit Glas-Panels und LED-Beleuchtung ebenfalls durchaus sehen lassen.

Der ERAZER Bandit P20 ist ab sofort zum Preis von 1.699,95 Euro im MEDION Shop erhältlich.