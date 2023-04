Werbung

Ab sofort sind alle Spieler in der Lage, den Medion Erazer Hunter X30 zu erwerben. Allerdings findet sich dieser nicht wie üblich in den Filialen des Discounter Aldis wieder, der X30 in der Limited-Edtion wird von Medion direkt vermarktet. Der Gaming-PC kommt in der limitierten Fokus-Edition und verspricht laut Angaben des Herstellers Performance auf höchstem Level.

Aus diesem Grund findet sich im Inneren des Hunter X30 ein Intel-Core-i9-13900K-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,80 GHz im Turbo-Takt wieder. Für die grafische Umsetzung ist eine NVIDIA GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G von Gigabyte verantwortlich. Beim Arbeitsspeicher setzt Medion auf 64 GB Kingston-Fury-Beast-RGB-DDR5-Riegel. Das Gehäuse stammt von InWin und soll reichlich Platz für spätere Upgrades bieten.

Zusätzlich ist ein Seasonic-PRIME-GX-1300-Netzteil verbaut. Das Z790-AORUS-ELITE-AX-Mainboard stammt ebenfalls von Gigabyte. Für die entsprechenden Temperaturen sorgt eine Alphacool-Eisbaer-240-Wasserkühlung. Die WD_Black-SN850X-PCIe-SSD besitzt eine Kapazität von 2 TB.

Der streng limitierte Medion Erazer Hunter X30 FOKUS Edition ist ab dem 13. April für eine unverbindliche Preisempfehlung von 4.999 Euro nur solange der Vorrat reicht im MEDION-Shop erhältlich.

Des Weiteren finden sich im Onlineshop von Medion diverse weitere Desktop-PCs wieder. Zahlreiche Gaming-Systeme sind sofort ab Lager verfügbar. Die Preise variieren hier deutlich. Los geht es mit dem Einsteigermodell bei rund 800 Euro. Aber auch Gaming-Notebooks sind im Shop verfügbar. Für knapp 1.100 Euro ist der MEDION Erazer Scout E10 erhältlich.