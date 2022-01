Alienware Concept Nyx: Lokales Game-Streaming für bis zu vier Spieler

Dell bzw. Alienware hat auf der CES das Concept Nyx vorgeführt. Dabei handelt es sich um einen lokalen Game-Streaming-Server, der bis zu vier Spieler gleichzeitig ermöglichen soll. Neu ist das Game-Streaming sicherlich nicht. AMD und NVIDIA ermöglichen dies in lokaler Umgebung bereits seit einiger Zeit per Treiber bzw. GeForce Experience. Über das Internet gibt es zahlreiche Anbieter für das Mietmodell der Gaming-Hardware.

Doch trotz aller Verbesserungen und Optimierungen sind die Latenz und Bildqualität noch immer nicht auf dem Niveau eines lokalen Streamings oder gar der Ausführung direkt auf einem Gaming-System.

Aus diesem Grund hat Alienware, zunächst auf Basis eines Versuchsprojekts, das Concept Nyx entworfen. Dabei handelt es sich wie gesagt um einen lokalen Game-Streaming-Server für bis zu vier Clients, die allesamt in möglichst hohen Qualitätseinstellungen spielen können sollen. Über die verbaute Hardware macht Alienware keinerlei Angaben. Vermutlich kommt hier recht potente Hardware zum Einsatz, deren Ressourcen dann auf bis zu vier virtuelle Instanzen verteilt werden.

Der Alienware-Client führt die vorhandenen Spiele-Bibliotheken zusammen und bietet sie in einer zentralen Benutzeroberfläche an. Aus dieser heraus startet der Spieler dann das gewünschte Spiel – egal ob auf einem Notebook, einem weniger potenten PC, einem Tablet, Smartphone oder am TV-Gerät.

Die Auflösung wird anhand des jeweiligen Bildschirms festgelegt, die Qualitätseinstellungen müssen sicherlich im Vorfeld gewählt werden oder Alienware bietet hier optimierte Settings. Ob auch vier AAA-Titel in der höchsten Qualitätsstufe und in UHD gespielt werden können, spielt zum jetzigen Zeitpunkt der Entwicklung wohl noch keine Rolle. Als Konzept will Alienware Nyx aber fortführen und sich anschauen, wie sich der Markt weiterentwickelt.