NZXT führt seine Produktpalette von vorgefertigten PCs auch in Europa ein

NZXT kündigt heute den Verkaufsstart für seine Produktlinie von vorgefertigten PCs in Europa an. Sie lässt sich ab sofort über den europäischen Onlinestore des Unternehmens beziehen.

NZXT unterteilt die vorgefertigten Builds in vier verschiedene Gruppen. Die Starter-PC-Serie beginnt bei einem Preis von 999 Euro. Der Starter-PC verfügt über einen AMD Ryzen-5-3600-Prozessor sowie über eine NVIDIA-GeForce-GTX-1650-Grafikkarte. Die Starter-Pro-Version wurde hingegen mit einer NVIDIA GeForce RTX 3060 bestückt und erhält zusätzlichen Speicherplatz. Die Pro-Version ist für 1.399 Euro erhältlich.

Der Streaming PC ist mit einem AMD Ryzen 5 5600X und einer NVIDIA GeForce RTX 3070 ausgestattet und kostet 1.999 Euro. Mit dem H1 Mini PC sollen Nutzer angesprochen werden, die unter anderem auf der Suche nach einem Wohnzimmer-PC sind. Bei den Komponenten setzt NZXT auf einen Ryzen 7 5800X sowie auf eine NVIDIA GeForce RTX 3060. Preislich liegt dieser bei 1.999 Euro. Der Creator PC zielt auf Kreative ab und wurde mit einem Intel-Core-i9-10900k-Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 3090 bestückt. Das Creator-System kann ab sofort für 3.999 Euro bestellt werden.

Alle vorgefertigten NZXT-PCs werden innerhalb eines Arbeitstages nach Bestellung verschickt. Außerdem steht den Käufern ein Kundenservice mit Experten-Live-Chat zur Verfügung. Auf die verbauten Teile gibt es eine dreijährige Garantie.

“Wir freuen uns sehr die beliebte Produktreihe von vorgefertigten Gaming PCs in Europa einzuführen“, sagt Philip Bakhramov, Sr. Director, Sales & Marketing - EMEA. “Die NZXT BLD PCs sind darauf ausgelegt, möglichst leicht und schnell an einen Computer mit der bestmöglichen Leistung und zu einem hervorragenden Preis zu kommen. Es gibt ein Modell für jeden Zweck, egal ob man gerade in das PC Gaming einsteigt oder als Content Creator einen möglichst leistungsstarken PC benötigt.”