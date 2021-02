eBay: Apple I für 1,5 Millionen US-Dollar sofort lieferbar

Auch wenn alte Computer in der Regel entsorgt werden und kaum noch einen Wert haben, gibt es hierbei natürlich Ausnahmen. Besonders Apple-Geräte erzielten in der Vergangenheit immer wieder Höchstpreise. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der Anbieter eines Apple-I-Computers auf der Auktionsplattform eBay satte 1,5 Millionen US-Dollar für das Gerät aufruft. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen normalen Apple I. Der angebotene Computer stammt vom Byte Shop und befindet sich in einem Gehäuse aus Holz. Dieser Shop war der erste Kunde von Jobs und Wozniak.

Die beiden Ikonen veröffentlichten ihren ersten Computer ursprünglich nur als Platine. Sämtliche anderen Bauteile mussten sich die Käufer eigenständig besorgen. Allerdings machten die beiden Erfinder beim Byte Shop eine Ausnahme. Da der Shop den Apple I nur als vollwertigen Computer verkaufen wollte, mussten sich die beiden Steves etwas einfallen lassen. Zur damaligen Zeit befand sich Apple noch in den Kinderschuhen und die beiden Unternehmer agierten aus einer Garage. Um Kosten zu sparen, entschied man sich für ein Holzgehäuse.

Ob der Verkäufer allerdings bei solch einem hohen Preis auch entsprechende Interessenten finden wird, bleibt zunächst abzuwarten. Sollte sich jedoch ein Museum für das Gerät interessieren, wäre zumindest ein Verkaufserlös von rund einer Million US-Dollar möglich. In der Vergangenheit sicherte sich bereits das Henry-Ford-Museum in Dearborn einen funktionstüchtigen Apple-I-Computer für rund 905.000 US-Dollar. Zudem stellt der in Holz gefasste Rechner eine ganz besondere Version des Apple I dar, die zusätzlich das Interesse der Käuferschaft verstärken sollte. Ebenfalls handelt es sich - sofern man den Bildern Glauben schenken kann - um ein voll funktionstüchtiges Gerät. Was sich wiederum positiv auf den Verkaufspreis auswirken sollte.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und über das nötige Kleingeld verfügt, kann hier ein entsprechendes Gebot abgeben. Zudem ist es möglich, dem Verkäufer einen Preisvorschlag zu unterbreiten. Die Versandkosten nach Deutschland belaufen sich auf rund 355 US-Dollar.