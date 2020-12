PCG02 GLK: Mini-PC in Stickform mit besserer Ausstattung erhältlich

Mele stellte bereits im August diesen Jahres seinen extrem kompakten Mini-PC PCG02 GLK vor. Nun erhält der Rechner in Form eines Sticks eine verbesserte Ausstattungs-Variante. Während der PCG02 bisher nur mit einem Intel Celeron J4105 verfügbar war, bietet Mele nun auch ein Modell mit einem Intel Celeron J4125 an. Zusätzlich fasst der Arbeitsspeicher auf Wunsch nun bis zu 8 GB, bisher waren 4 GB das Maximum. Der interne Speicher umfasst wahlweise 64 oder 128 GB und kann einfach via microSD erweitert werden. Für Verbindungen zu einem Monitor steht ein HDMI 2.0-Anschluss zur Verfügung, dabei werden auch Ausgaben in 4K-Auflösunng und 60 Bildern pro Sekunde unterstützt.

An weiteren Verbindungsmöglichkeiten stehen ein 3,5-mm-Klinkenanschluss zum Anschluss von Lautsprechern oder Kopfhörern sowie zwei USB 3.0-Ports bereit, über die weitere Zubehörteile oder Peripheriegeräte angeschlossen werden können. Mit einem Netzwerk kann man den PCG02 kabelgebunden via Ethernet-Port oder drahtlos mit WiFi 802.11 b/g/n/ac verbinden. Das Gerät kommt mit den Maßen 140 x 59 x 19 mm besonders kompakt daher und wiegt etwa 137,2 g. Der PCG02 GLK von Mele kann ab sofort in der verbesserten Ausstattungsvariante mit einem Intel Celeron J4125, 8 GB Arbeitspeicher sowie 128 GB internem Speicher für umgerechnet etwa 182 Euro bei AliExpress bestellt werden. Bitte beachten: Einfuhrzölle sind im Preis nicht enthalten und können zusätzlich anfallen