10 US-Dollar-Platine: Schneller als ein Raspberry Pi

Wer einen günstigen Einplatinencomputer sucht, denkt im ersten Augenblick sicherlich unweigerlich an einen Raspberry Pi der britischen Raspberry Pi Foundation. Bereits seit Jahren erfreut sich der Minirechner großer Beliebtheit, nicht nur in der Maker-Szene. Für rund 60 Euro lässt sich aktuell das Modell B in der vierten Generation erwerben. Jetzt scheint es aber mit der Iconikal Rockchip 3328 einen neuen Herausforderer zu geben, der dem Raspberry Pi den Thron der Einplatinencomputer streitig machen will.

Der Rockchip soll sich bereits für 10 US-Dollar erwerben lassen und wird von einem RK3328 mit vier A53-Kernen (bis zu 1,5 GHz) angetrieben. Beim Thema RAM finden sich insgesamt 1 GB an LPDDR3-Arbeitsspeicher auf dem Einplatinencomputer. Zudem sind ein HDMI-Anschluss (HDMI 2.0a mit HDCP 2.x/1.4 up to 4K @ 60 Hz mit HDR10/HLG-Support und CVBS Output), ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss und eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit an Bord. Ein USB-3.0- sowie zwei USB-2.0-Ports können ebenfalls genutzt werden. Außerdem ist im Lieferumfang eine 16 GB fassende microSD-Karte enthalten. Insgesamt kann der Iconikal Rockchip 3328 mit Speicherkarten von einer Größe bis zu 256 GB genutzt werden. Der beiliegende 40-pin GPIO-Header soll ebenfalls mit dem Raspberry Pi kompatibel sein.

Die Maße des Rockchip 3328 belaufen sich auf 85 mm x 56 mm und gleichen somit der Größe einer handelsüblichen Kreditkarte und der eines Raspberry Pi Model B. Eine weitere Besonderheit beim RK3328 ist das mitgelieferte Display. Somit scheint die Raspberry Pi Foundation tatsächlich Konkurrenz zu bekommen. Wann der Iconikal Rockchip RK3328 allerdings auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bis dato nicht bekannt. Bisland findet sich ein Angebot bei Amazon.com wieder, das jedoch momentan ausverkauft ist. Allerdings soll der Anbieter immer wieder für Nachschub sorgen. Somit könnte bereits in Kürze wieder eine begrenzte Stückzahl des Einplatinenrechners zur Verfügung stehen.