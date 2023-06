Werbung

Nachdem es vor einigen Tagen ein vermeintliches Bild eines Navi-32-Package mit einem GCD und vier MCDs gab, hat Moore’s Law is Dead in einem seiner Videos ein Video eines GPU-Packages veröffentlicht, welches einen Navi-31-Chip in einem kleinerem Package zeigt.

Wir sehen hier weiterhin einen GCD mit etwa 308 mm² an Fläche sowie sechs MCDs, von denen aber nur vier aktiv sein sollen. Laut dem Leaker soll AMD diese Prototypen bereits seit einigen Monaten an seine Boardpartner verschicken. Zweck des mit 40 x 40 mm kleineren Package soll es sein, dass hier bereits die Plattform für die Mittelklasse-Karten entwickelt und getestet werden kann. Dies schließt den Entwurf eines PCBs und die Auslegung des Kühlers ein.

Die Notwendigkeit eines kleineren Navi-31-Packages soll durch die Tatsache begründet sein, dass ein Navi-32-Package noch nicht fertiggestellt ist bzw. erst jetzt zur Verfügung steht.

Da wir uns inzwischen sicher sein können, dass eine Radeon RX 7800 (XT) über 16 GB an Grafikspeicher verfügen wird, beschneidet AMD den Navi-31-Prototypen über den Einsatz von nur vier aktiven MCDs auf 256 Bit sowie die besagten 16 GB an Grafikspeicher. Der Infinity Cache kommt bei vier MCDs auch auf die vermuteten 64 MB.

AMD könnte einen kompakteren Navi-31-Prototypen auch dazu nutzen eine Radeon RX 7900M XTX auf den Markt zu bringen. Laut Moore’s Law is Dead soll AMD daran ebenfalls arbeiten, aber es ist nicht klar, ob es ein solches Produkt auch letztendlich geben wird.

Wann eine Radeon-RX-7800-Serie nun erscheinen wird, ist noch immer nicht bekannt. Lisa Su bestätigte entsprechende Pläne ohne konkrete Angaben zuletzt aber.