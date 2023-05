Werbung

Twitter-Nutzer @momomo_us ist auf eine neue Variante der GeForce RTX 4090 TUF von ASUS aufmerksam geworden, die in Form einer OG und OG OC Edition auch gleiche ihre eigenen Produktseiten erhalten hat.

Auf den ersten Blick gibt es zwischen der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X und ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OG OC Edition keine offensichtlichen Unterschiede. Beide Karten kommen aus der TUF-Serie, sind vom Design daher identisch und weisen auch die gleichen Taktraten auf.

Schaut man in den technischen Details ein Stück genauer hin, fallen dann die Unterschiede in der Größe auf. Während die ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X auf 348,2 x 150 x 72,6 mm und damit eine Belegung von 3,65 Slots kommt, sind es bei der OG-Edition 325,9 x 140,2 x 62,8 mm – in allen drei Dimensionen ist die Karte also schlanker und belegt auch nur noch 3,2 Slots.

Bildvergleich

Links die neue TUF-OG-Variante, rechts die bereits bekannte TUF-Standard-Variante

Über die Gründe zu einem solchen Modell kann nur spekuliert werden. Das Gerücht hält sich hartnäckig, dass NVIDIA die GeForce RTX 4090 gegenüber den Boardpartnern und zunächst auch in der eigenen Planung für 600 W ausgelegt hat. Entsprechend überdimensioniert sind die Kühler für diese Modelle. Der Umstand hat aber auch den Vorteil, dass die Karten meist sehr leise und kühl sind – die 450 W der GeForce RTX 4090 stellen die Kühler vor keine großen Herausforderungen.

Die Abmessungen der OG-Edition passen ziemlich genau zur TUF-Variante der GeForce RTX 3090 Ti. Offenbar verwendet ASUS diesen Kühler nun für die GeForce RTX 4090 wieder. Da beide Karte die gleiche TDP-Einstufung besitzen, stellt dies aus technischer Sicht auch kein Problem dar.

Das PCB-Design dürfte identisch sein. Hinsichtlich der Lautstärke und Temperaturen wird man sich an der ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti orientieren können.