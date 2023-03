Werbung

Powercolor bietet zahlreiche Modelle der Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX an, darunter eine solche mit vormontiertem Wasserkühler und die Red Devil in einer limitierten Edition. Für mehr Individualität will man austauschbare Backplates anbieten, die ab sofort verfügbar sind. Kompatibel sind die Backplates mit den eben erwähnten Red-Devil-Karten.

Es gibt zwei Varianten: Das "Instrusive" bezeichnete, stromlinienförmige Design, welches aus Plastik besteht und 322,4 x 119,2 x 16,63 mm misst. Auch mit der originalen Backplate sieht Powercolor hier eine Öffnung vor, durch die der letzte der drei Lüfter seine Luft blasen soll. Diese ist bei der Instrusive-Backplate ebenfalls vorhanden.

Das zweite Design hört auf den Namen "Generative" und ist an den organischen Strukturen orientiert, wie sie immer häufiger in der Konstruktion von mechanisch belasteten Bauteilen zum Einsatz kommen. Im Falle einer Backplate dienen die Strukturen natürlich nur dem Design.

Als Material kommt bei dieser Variante Aluminium und Plastik zum Einsatz. Die Abmessungen liegen laut Hersteller bei 322,4 x 119,2 x 13,46 mm. Beide Backplates werden auf die bereits auf der Karte befindliche Backplate aufgesteckt und besitzen kleine Magnete, damit sie an Ort und Stelle bleiben.

Der Preis für die "Instrusive"-Backplate soll 29,99 US-Dollar betragen. Das "Generative"-Design soll 59,99 US-Dollar kosten. Ob und wann die Backplates auch hierzulande erhältlich sind, ist nicht bekannt.