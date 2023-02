So schnell wie eine RTX 4080

Im August 2021 stellte Apple zusammen mit AMD die Dual-GPU-Variante Radeon Pro W6800X Duo mit zwei Navi-21-GPUs vor, die MPX-Modul für den damals neuen Mac Pro vorgesehen ist. Eine Grafikkarte mit zwei GPUs auf einem PCB war für 2021 schon ungewöhnlich, denn die letzten Dual-GPU-Karten von AMD und NVIDIA wurden einige Zeit vorher eingestellt und stattdessen konzentrierte man sich darauf mehrere Karten per externem Interconnect zusammenarbeiten zu lassen, dies war aber fast ausschließlich auf das Workstation- und Server-Segment ausgelegt.

Roman "der8auer" Hartung hat eine Radeon Pro W6800X Duo, die noch immer für 5.120 Euro bei Apple zu bekomme ist, zunächst zerlegt. Die Karte verwendet zwei Navi-21-GPUs: Zweimal 60 CUs, sprich 7.680 Shadereinheiten insgesamt, zweimal 32 GB Grafikspeicher an jeweils einem 256 Bit Interface und zweimal 128 MB Infinity Cache ergeben mit 30,2 TFLOPS fast die Rechenleistung der doppelten Einzelversion bezogen auf die Radeon Pro W6800X. Die Leistungsaufnahme der Karte liegt bei 400 W.

Zerlegt zeigt sich das PCB der Karte mit den beiden Navi-21-GPUs und dazwischen ein PCI-Express-Multiplexer-Chip, der von Microchip stammt und 56 Lanes schalten kann. Beide GPUs sind also mit den vollen 16 Lanes an den Multiplexer angebunden und dieser wiederum stellt die vollen 16 Lanes für das PCI-Express-Interface zur Anbindung an den Host bereit.

Da die Radeon Pro W6800X Duo über einen MPX-Anschluss verfügt, der in Teilen zwar nur ein einfacher PCI-Express-Anschluss ist, darüber aber auch die Stromversorgung erfolgt, musste die Stromversorgung auf andere Art und Weise erfolgen. Letztendlich hat Roman einfach 12 V per 12VHPWR-Kabel an die entsprechenden Pins angelötet. Da die Karte passiv gekühlt wird bzw. selbst nicht über Lüfter verfügt, muss ein gewisser Luftstrom durch den großen Kühler anderweitig sichergestellt werden.

Die Karte wird mit dem Bootcamp-Treiber unter Windows erkannt und damit ließ sich unter anderem ein 3DMark-Durchlauf machen. Ein voller Durchlauf war nicht möglich, was aber offenbar am Netzteil liegt, welches die notwendige Leistung nicht über nur vier der sechs möglichen Pins liefern wollte.

Aber die Leistung im ersten Grafik-Test des Time Spy Extreme ist ganz ansprechend. Die Karte kommt auf 97 FPS und wäre somit schneller als eine GeForce RTX 4080 oder Radeon RX 7900 XTX. Der Benchmarks unterstützt allerdings auch ein Multi-GPU-Setup, was in Spielen längst nicht mehr der Fall ist.

Roman plant nun eventuell einen Wasserkühler für die Karte herzustellen. Eine Fortsetzung zur Radeon Pro W6800X Duo ist also durchaus wahrscheinlich.