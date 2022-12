Mit der Treiber-Version 31.0.101.3959 hat Intel nach eigenem Bekunden einen größeren Schritt gemacht. Vor allem ältere Spiele, die noch die DirectX-9-API verwenden, sollen von den nun erfolgten Optimierungen profitieren. Da unsere Grafikkarten-Benchmarks häufig fast ausschließlich neuere Titel beinhalten, mussten wir dazu ein paar neue Messungen machen.

Wir haben uns die Arc A750 und Arc A770 in der Limited Edition geschnappt und zunächst mit dem bisher aktuellen 31.0.101.3435 getestet, um dann auf die Version 3959 zu wechseln.

Intel verspricht um bis zu 1,8x höhere Durchschnitts-FPS, vor allem aber sollen die 99th-Percentile um bis zu 2,3x höher ausfallen. Gerade diese waren ein Knackpunkt in den bisherigen Treiber-Versionen, denn die Spiele fühlten sich trotz hoher FPS nicht immer flüssig an.

Dabei sei aber erwähnt, dass Intel offenbar Optimierungen in der Übersetzungsschicht zwischen DirectX 9 und der eigenen Hardware gemacht hat. Alchemist kann DirectX 9 weiterhin nicht nativ ausführen – so zumindest unser Verständnis der Informationen im dazugehörigen Blog-Post. Wie so häufig bei solchen Übersetzungsschichten, bleibt hier viel Potential liegen, was Intel nun besser zu nutzen weiß. Intel beschreibt hier einen hybriden Ansatz, d. h. eine Kombination von API-Techniken, um die Vorteile von Übersetzungsschichten zu nutzen, wenn diese über eine moderne API-Implementierungen wie DirectX 12 im Vorteil ist.

An Benchmarks ausgeführt haben wir Counter Strike: Global Offensive und Starcraft 2 – zwei typische DirectX-9-Titel die noch immer viel gespielt werden.

Counter-Strike: Global Offensive 1.280 x 720 Pixel Intel Arc A770 (3959) 398.5XX 286.3XX Intel Arc A750 (3959) 379.0XX 279.9XX Intel Arc A770 (3435) 251.2XX 105.8XX Intel Arc A750 (3435) 245.6XX 101.3XX FPS Mehr ist besser

Starcraft 2.1.920 x 1.080 Pixel Mehr ist besser Intel Arc A770 (3959) 235.5XX 96.6XX Intel Arc A750 (3959) 229.0XX 89.7XX Intel Arc A770 (3435) 151.7XX 61.0XX Intel Arc A750 (3435) 146.2XX 55.5XX FPS Mehr ist besser

In Counter Strike: Global Offensive steigen die durchschnittlichen FPS bereits deutlich an, die 99th-Percentile aber machen einen deutlichen Sprung und werden mehr als verdoppelt. Das Spielerlebnis wirkt schon nach dem ersten Start mit dem neuen Treiber deutlich flüssiger. Belegt wird dies durch die Benchmarks.

In Starcraft 2 gehen dann sowohl die durchschnittlichen FPS als auch die 99th-Percentile deutlich nach oben. Auch hier also kann Intel das eigenen Versprechen offenbar halten. Der Download des 31.0.101.3959 wird allen Nutzern einer Arc-Grafikkarte empfohlen. Die Arc A750 Limited Edition kostet aktuell 300 Euro, die Arc A770 Limited Edition 400 Euro.