Die GeForce RTX 4080 ist die "günstigste" der beiden bisher erhältlichen Karten der GeForce-RTX-40-Serie. Die Founders Edition haben wir uns bereits angeschaut, für heute ist in Round-up mit Modellen von ASUS, Gigabyte, INNO3D und MSI geplant. Gestern war der Verkaufsstart der GeForce RTX 4080 und auch wenn für über mindestens 1.469 Euro sprechen, so war das Interesse an diesem Modell recht hoch.

Doch anders als noch vor wenigen Monaten geht es aktuell nicht mehr darum, ob überhaupt Karten in den Handel gelangen, sondern vielmehr darum zum richtigen Zeitpunkt an das richtige Angebot zu kommen. Zwar war die GeForce RTX 4090 am ersten Tag ausverkauft, ist seither aber gut verfügbar. Die Modelle der GeForce RTX 4080 waren vom Start weg, gestern ab 15:00 Uhr, verfügbar. Die Frage ist hier, welches Modell es sein soll und welcher Preis aufgerufen wird.

Der Preisvergleich zeigt zum aktuellen Zeitpunkt kein Modell zum Startpreis von 1.469 Euro. Ob es eine solche Listung gestern überhaupt gab, ist nur schwer abzuschätzen.

Einmal mehr aber möchten wir auf unsere Verfügbarkeitshinweise hinweisen. Diese gibt es seit gestern auch zur GeForce RTX 4080. Laut der Auflistung dort, gab es die Founders Edition, aber auch eine Palit GeForce RTX 4080 GameRock, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 und MSI GeForce RTX 4080 GAMING TRIO für 1.469 Euro. Danach aber tauchten solche Angebote nicht mehr auf. Wer aber nicht bereit ist, mehr als diesen Preis für eine GeForce RTX 4080 zu zahlen, sollte unsere Verfügbarkeitshinweise zur GeForce RTX 4080 im Auge behalten.

Wie sich die Preise weiterentwickeln werden, lässt sich aktuell nur schwer abschätzen. Eine GeForce RTX 4090 taucht immer mal wieder für 1.999 Euro auf, seltener auch mal für ihren Startpreis von 1.949 Euro. Viele werden es auf die Founders Editionen der beiden Karten abgesehen haben. Beide werden von Notebooksbilliger verkauft. Auch hier melden unsere Verfügbarkeitshinweise, wenn diese im Shop erhältlich sind. Es bleibt zu hoffen, dass AMDs Radeon-RX-7900-Karten ab Dezember den notwendigen Druck aufbauen können, damit NVIDIA, womöglich aber eher der Handel die Preise der GeForce-Modelle wieder etwas senkt.