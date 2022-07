GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition fällt auf 1.899 Euro

Dass einige Modelle der GeForce RTX 3090 Ti bereits vor Wochen weit unter die unverbindliche Preisempfehlung von 2.149 Euro gefallen ist, hatten wir bereits vor einigen Wochen berichtet. Zumindest die Founders Edition hielt sich bisher bei eben diesen 2.149 Euro und auch wenn NVIDIA auf der eigenen Webseite bei diesem Preis verbleibt, so hat Notebooksbilliger den Preis auf 1.899 Euro reduziert. Die Karte ist sofort lieferbar.

Wirft man nun auch noch einen Blick in den Preisvergleich, so finden sich hier erste Custom-Modelle ab 1.729 Euro – sind also noch einmal ein gutes Stück günstiger.

Mit 2.149 Euro war die GeForce RTX 3090 Ti von Anfang an zu hoch eingepreist. Zu keinem Zeitpunkt waren die Modelle ausverkauft und zu diesem Preis immer verfügbar. Mit einem Power-Limit von 450 W und der Preisempfehlung hat es NVIDIA hier in gleich zweierlei Hinsicht überzogen – so lautete auch unser Fazit zum Start.