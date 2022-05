GeForce RTX 3090 Ti weitestgehend unter UVP erhältlich

Derzeit macht die Meldung die Runde, dass EVGA in den USA die GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Black Gaming unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.999 US-Dollar verkauft. 1.899 US-Dollar werden für dieses Modell aufgerufen, allerdings kommt in den USA noch immer eine Steuer drauf. Die 1.899 US-Dollar sind aber 100 US-Dollar weniger als die Preisempfehlung – jeweils ohne Steuer.

Die GeForce RTX 3090 Ti ist in vielerlei Hinsicht ein Testballon für NVIDIA. Einerseits wagt man sich mit einem Power-Limit von 450 W an die Grenzen dessen (und darüber hinaus), was viele noch aus sinnvoll erachten würden. Andererseits ist auch die unverbindliche Preisempfehlung mit 2.249 Euro extrem hoch angesetzt.

Für diese 2.249 Euro waren die Einsteiger-Modelle der GeForce RTX 3090 Ti immer zu bekommen. Aber bereits wenige Tage nach dem Marktstart waren die ersten Modelle ab 2.200 Euro und weniger zu bekommen. Inzwischen zeigt der Preisvergleich Modelle ab 2.075 Euro.

Lieferbar sind die verschiedenen Modelle der GeForce RTX 3090 Ti durch die Bank, von allen Herstellern. Das Meinungsbild "die Karten liegen in den Regalen wie Blei" lässt sich nur schwer belegen, aber über die letzten Monaten waren wir nicht mehr daran gewöhnt, dass Karten nach dem Start überhaupt verfügbar waren. Die GeForce RTX 3090 Ti hatte dieses Problem zu keinem Zeitpunkt und war immer ab UVP verfügbar.

Bisher getestet haben wir die Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC und Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC 24G. Ein Modell von ZOTAC liegt hier schon für den Test bereit.