Hier soll es die GeForce RTX 3050 ab 279 Euro geben (2. Update)

Unser Test bzw. das dazugehörige Fazit zur GeForce RTX 3050 war durchaus positiv: Eine für 1080p-Gaming ordentliche Leistung, dazu per DLSS die Möglichkeit die Raytracing-Effekte einiger Spiele zu nutzen und 8 GB an Grafikspeicher. Dazu ein mit 130 W niedriges Power-Limit, was es den Herstellern auch einfach macht entsprechende Kühler zu entwickeln die leise und effektiv sind.

Ab heute Nachmittag wird es die GeForce RTX 3050 im Handel geben. NVIDIA hat den Einstieg bei 279 Euro gewählt und die meisten Hersteller haben auch Modelle vorgestellt, die diesen Preispunkt theoretisch einhalten können. So zum Beispiel die von uns getestete Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle oder die Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 aus dem Test, die uns allerdings in der OC-Version vorlag und damit etwas teurer sein dürfte. Preislich darüber positioniert werden Modelle wie die MSI GeForce RTX 3050 Gaming X.

In Anbetracht der aktuellen Situation am Markt für Grafikkarten dürften sich die meisten Angebote zum heutigen Start bei 400 bis 500 Euro einpendeln. Aber einige Händler werden eine gewisse Stückzahl auch zum Einstiegspreis vorhalten. Von NVIDIA haben wir einige Links erhalten, die zu Shops führen, die wiederum bestimmte Modelle für eben diese 279 Euro anbieten:

Die Liste soll noch weiter ergänz werden. Für uns nicht wirklich einsehbar ist, ab wann diese Links online sind bzw. korrekt funktionieren. NVIDIA gibt den Startschuss nur pauschal mit dem Nachmittag an, aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Shops teilweise sehr früh dran waren oder erst am späteren Nachmittag ihre Angebote zugänglich machten. Hier hilft womöglich nur mehrfachen Probieren, ob die Links schon funktionieren.

Im Geizhals-Preisvergleich sind bereits zahlreiche Modelle gelistet, allerdings gibt es noch zu keiner Karte einen Preis.

1. Update:

Einmal mehr macht sich Ernüchterung breit. Die von NVIDIA vorab zur Verfügung gestellten Links führten allesamt nach Sekunden zu ausverkauften Karten. Für 279 bis 300 Euro kann es nur eine Handvoll an Karten gegeben haben, ansonsten finden sich nur noch Angebote im Bereich von 450 bis 600 Euro. Die ersten Wiederverkäufer bieten ihre Karten bei eBay (Kleinanzeigen) zu Preisen von bis zu 800 Euro an.

Eine Entspannung der Liefersituation ist nicht abzusehen, auch wenn NVIDIA gerne betont, dass in den kommenden Wochen größere Stückzahlen in den Markt kommen werden.

2. Update:

Ein paar Tage nach dem Start hat sich die Liefersituation rund um die GeForce RTX 3050 nicht weiter verbessert. Im Preisvergleich sind Modelle für 499 Euro (Zotac GeForce RTX 3050 Twin Edge OC) und 529 Euro (Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC 8G und MSI GeForce RTX 3050 Gaming X 8G) direkt lieferbar.