So günstig waren Grafikkarten seit Februar nicht mehr

Nachdem es Mitte Juni die ersten Anzeigen gab, dass die Preise bei den Grafikkarten sinken würden, hat sich in den vergangenen 15 bis 20 Tagen gezeigt, dass es tatsächlich einen stetigen Trend nach unten gegeben hat.

Einerseits tauchen immer häufiger Verfügbarkeitshinweise auf, als dies in den vergangenen Wochen und Monaten der Fall war. Zum anderen aber zeigen die Preistrends zum Beispiel von Geizhals ganz klar in eine Richtung. Am besten lässt sich dieser natürlich an Karten ablesen, die bereits seit einiger Zeit auf dem Markt sind. Für etwas Entspannung dürften außerdem die "Light Hash Rate"- oder V2-Varianten gesorgt haben, wobei sich deren Einfluss kaum konkret festhalten lässt.

Am Beispiel einer MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio 12G kann man den Preisverfall ganz gut festmachen. Lag der Preis ab März immer zwischen 750 und 1.000 Euro, ist er seit Mitte Juni ab 750 Euro ständig gefallen. Aktuell kostet die Karte 639 Euro.

Eine Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G kostete zur Hochzeit 1.599 Euro, der Preis ist aber auch hier seit Wochen gefallen und liegt aktuell bei 879 Euro.

Ebenso deutlich erkennbar sind die fallenden Preise bei den Grafikkarten mit AMD-GPU. Eine Sapphire Pulse Radeon RX 6800 XT kostete meist zwischen 1.400 und 1.500 Euro – aktuell bewegt sich der Preis bei knapp über 1.000 Euro. Ein weiteres Beispiel ist die PowerColor Radeon RX 6700 XT Red Devil, die von einem Preisniveau von knapp unter 1.000 Euro auf 769 Euro gefallen ist.

Insgesamt betrachtet bewegen wir uns also wieder in etwa auf dem Niveau, welches wir zuletzt im Februar gesehen hatten. Gute Nachrichten für Spieler also! Wer sich bisher nicht dazu durchringen konnte, eine Grafikkarte zu den extremen Preisen zu kaufen, dessen Geduld könnte sich nun auszahlen. Abzuwarten bleibt, auf welchem Preisniveau sich die Karten einpendeln werden. Von einem Überangebot ist aktuell noch nicht auszugehen, da die Nachfrage weiterhin hoch ist.