Weißes PCB der GeForce RTX 3090 HOF zeigt sich

Anfang November stellte Galax bzw. KFA2 auf einer virtuellen Expo die GeForce RTX 3090 Hall of Fame erstmals vor. Nun scheint der Zeitpunkt näher zu rücken, ab dem die Karte auch in den Handel kommen wird. Videocardz hat Fotos eines vermeintlichen Prototypen veröffentlicht – genauer gesagt solche des PCBs.

Die HOF-Karten stellen in zweierlei Hinsicht eine Besonderheit dar. So sind die Karten meist vollständig in weiß gehalten, was auch bedeutet, dass das PCB mit weißem Lack überzogen ist. Zwar haben auch andere Hersteller solche Karten im Angebot, verzichten aber meist auf das Einfärben des PCBs und verwenden weiterhin ein schwarzes. Galax zieht das Konzept eines weißen Designs also vollständig durch.

Neben dem Design sollen die HOF-Karten auch in der Ausstattung überzeugen und hier vor allem ein High-End-Overclocking ermöglichen. Dazu sieht Galax insgesamt 26 Spannungsphasen vor. Zum Vergleich: Eine ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC bietet 22 Spannungsphasen eine MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G kommt auf 18 und eine EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming wieder auf 22 der Spulen samt Spannungsregler. Mit 26 Spannungsphasen ist die Galax GeForce RTX 3090 HOF also durchaus potent ausgestattet.

Gleich drei 8-Pin-Anschlüsse versorgen die Karte und somit können laut Spezifikation 525 W an die Karte herangeführt werden. Die ATX-Anschlüsse vertragen aber auch deutlich mehr als jeweils 150 W und unter extremen Bedingungen wird eine solche Karte auch deutlich mehr als 500 W aufnehmen. Überlicherweise gibt es für solche High-End-Modelle auch immer ein spezielles BIOS, welches das Power-Limit komplett entfernt oder andere Limitierungen aufhebt. Einen OC-Knopf, der an der Slotblende angebracht wird, ist auf den Bildern bereits zu erkennen.

Zur Kühlung der Karte gab Galax bereits eine Vorschau. Es handelt sich um einen etwa drei Slot hohen Kühler mit drei Axiallüftern. Das volle Potenzial der Karte wird man allerdings nur mittels LN2-Kühlung ausschöpfen können. Der Luftkühler sieht auf den bisher veröffentlichten Renderings aber ebenfalls massiv aus und wird unter anderem ein LC-Display an der Seite bieten. Da sich die Hälfte des Grafikspeichers auf der Rückseite des PCBs befindet, sollte diesem ebenfalls in der Kühlung Beachtung geschenkt werden. Wie dies im Falle der Galax GeForce RTX 3090 HOF aussieht, ist noch nicht bekannt.

Die Galax GeForce RTX 3090 HOF soll ab Februar erhältlich sein. Hierzulande wird die Karte unter der Marke KFA2 erhältlich sein – wenn sie denn überhaupt in größeren Stückzahlen verkauft wird. Zielgruppe ist sicherlich nicht der Gamer, sondern der Overclocker, der auch dazu bereits ist in etwa 2.000 Euro für eine solche Karte zu zahlen.