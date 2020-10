EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming Beta-BIOS für bis zu 450 W

EVGA hat für die GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming ein neues BIOS vorgestellt. Mit diesem wird das Power-Limit von 380 W (Standard-BIOS), bzw. 400 W (OC-BIOS) auf 450 W (OC-BIOS) angehoben. Beim Standard-BIOS bleibt es also bei 380 W, im OC-BIOS bedeutet dies jedoch eine Erhöhung von 12,5 %.

EVGA reagiert damit offenbar auf Anfragen einiger Nutzer, das Power-Limit weiter erhöhen zu können.

"Due to many users request, have a new BETA BIOS that increases the maximum Power Target. This BIOS is only intended for the extreme overclocking user and does not have any other changes.

This update will increase the power consumption while overclocking, and is recommended you have adequate cooling and power (850w+ Gold minimum) when using this.

EVGA does not guarantee any performance increase or overclock while using this BIOS update."

Laut EVGA ist das neue OC-BIOS vor allem für Overclocker geeignet, denen die vorherigen 400 W nicht ausreichen. Das BIOS-Update erfolgt über einen ausführbaren Updater, der den Flash-Vorgang nach einer Bestätigung automatisch ausführt.

Download für die EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming: BIOS 1 (Normal) / BIOS 2 (OC)

Das Flashen der BIOS-Versionen mit dem BIOS anderer Karten ist eine Möglichkeit, das Power-Limit zu erhöhen, wenn der Hersteller kein BIOS mit höherem Power-Limit anbietet. Eine entsprechende NVFlash-Version liegt inzwischen vor. Allerdings ist es nicht immer möglich zwischen den Herstellern und Modellen einfach zu wechseln – hier muss man auf Erfahrungen anderer Nutzer warten. Im Forum wird bereits fleißig darüber diskutiert.