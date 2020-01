Matrox verwendet NVIDIA-GPU zur Ansteuerung von bis zu 64 Displays

Matrox hat mit der D1450 und D1480 zwei neue Grafikkarten vorgestellt, die Videowände bespielen sollen und dabei erstmals nicht mehr die eigenen D200- oder AMD-GPUs verwenden, sondern eine Quadro-GPU von NVIDIA. Welche genau hier zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt. Aufgrund der Größe des Kühlers handelt es sich aber um ein eher kleineres Modell. Bisher hat Matrox immer mit AMD zusammengearbeitet.

Neben der GPU bieten beide Karten 4 GB an GDDR5-Grafikspeicher. Die Anbindung an das System erfolgt über 16 PCI-Express-x16-Lanes. An Grafik-APIs unterstützt werden DirectX 12.0, OpenGL 4.5 und OpenCL 1.2. Die Thermal Design Power wird mit 47 W angegeben. Daher ist auch eine aktive Kühlung notwendig, die über einen kleinen Axiallüfter ausgeführt wird.

Die D1450 bietet vier HDMI-Ausgänge, die eine Auflösung von 4.096 x 2.160 Pixel bei 60 Hz ansteuern kann. Die D1480 ist die Display-Port-Variante für 5.120 x 3.200 Pixel bei ebenfalls 60 Hz. Über spezielle Synchronisationskabel können vier dieser Karten zusammengeschaltet werden. Dementsprechend können dann 16 4K-Displays angesteuert werden. Über zusätzliche Controller (QuadHead2Go) können diese Signale weiter aufgeteilt werden, so dass Videowände mit bis zu 64 1080p-Displays betrieben werden können. Dazu werden die 4K-Signale in vier Bereiche aufgeteilt.

Neben der Hardware spielt natürlich auch die Software eine Rolle und auch diese wurde für die D1450 und D1480 entsprechend angepasst, sodass bis zu 64 Monitore auch arrangiert werden können. Angaben zum Preis gibt es nicht.